"Перестань ломать двери": между Мустафаевой и Никоновым снова возник конфликт из-за "телефонов компании" (видео)

Депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева заявила на видео, что "делала все", что говорил ей помощник депутата Дмитрий Никонов, однако второй возразил ей словами: "если бы ты делала все, у нас не было бы 3 миллиона убытков каждый месяц".

В сети появились кадры, на которых, как утверждается, депутат Харьковского горсовета от "Слуги народа" Алина Мустафаева выбивает дверь в кабинете помощника депутата Верховной Рады от той же политсилы Александра Куницкого Дмитрия Никонова. Соответствующее видео обнародовал сам Никонов в своем YouTube-канале.

На видеозаписи видно, как якобы Мустафаева сначала несколько раз сильно ударяет по двери, а затем и делает в ней дырку.

"Алина, перестань ломать дверь. Хватит, что ты вцепилась мне в шею. Хватит ломать дверь, Алина, ты совершаешь преступление... Успокойся", — говорит на видео, вероятно, сам помощник нардепа.

Позже Никонов говорит Мустафаевой: "это мои телефоны, телефоны компании. Они принадлежат и оформлены на компанию". Кроме того, на видео слышно как помощник депутата просит вызвать полицию и называет Мустафаеву "неадекватной".

"Вызывайте наряд. Я не буду с тобой разговаривать, ты — неадекватная. Ты мне вцепилась в шею. Грохнуть меня хотела", — отмечает он.

Далее Мустафаева также вспомнила о телефонах и заявила, что они ее, однако Никонов снова возразил ей словами, что "это телефоны компании".

На второй минуте обнародованной видеозаписи депутату все же удалось попасть в кабинет Никонова, где она села на диван.

"Хватит мне уже бл**ь постоянного твоего бл**ь уничтожения. Компьютеры бьешь бл**ь... за горло бросаешься. Ты неадекватная", — говорит помощник депутата.

Впоследствии Мустафаева попросила фиксировать то, что она говорит и заявила: "я делала все, что говорил мне Дмитрий Анатольевич Никонов". Однако помощник нардепа возразил словами: "если бы ты делала все, что Дмитрий Анатольевич говорил, у нас не было бы три миллиона убытков в компании каждый месяц".

Позже Никонов спросил будет ли Мустафаева на него еще раз "нападать", и получив ответ, попросил "отменить" вызов правоохранителей.

На момент публикации новости Мустафаева не прокомментировала случившееся в своих социальных сетях.

В Харькове подрались депутат горсовета и помощник нардепа

Напомним, ранее в сети появились кадры, на которых зафиксирована драка вышеупомянутых Алины Мустафаевой с Дмитрием Никоновым. На видео видно, как Мустафаева пытается душить Никонова автомобильным ремнем, а тот зовет на помощь. Кроме того, женщина требует отдать ей телефон, тогда как мужчина говорит, что это "телефон компании".

Напомним, 6 марта "Схемы" опубликовали расследование о продаже зарядных станций для электрокаров, которые были изготовлены харьковским заводом Autoenterprise, в Крым и Россию. По информации журналистов, в продвижении оборудования на рынок оккупантов участвовали Мустафаева и Никонов.

Ранее, в июне 2021 года в полиции сообщали, что Никонов выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль в человека и ранил его в ногу. По версии потерпевшего, помощник нардепа начал вести себя агрессивно после того, как он отказался переставлять машину.

Сам нардеп Куницкий в октябре 2023 года был уличен в том, что вместе с депутатом Артемом Дмитруком напал на мужчину в Киеве. В марте 2022 года экс-нардеп Борислав Береза также сообщил, что Куницкого задержали и передали сотрудникам СБУ из-за видеосъемки на блокпосту.