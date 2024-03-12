Не просто пророссийский: обозреватель Washington Post объяснил, почему Трамп не любит Украину

По словам журналиста Макса Бута, Трамп активно использует российскую пропаганду и поддерживает безумные теории заговора относительно Украины, а Республиканскую партию он превратил из оппонента "империи зла" в "пуделя Путина".

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не только выражает симпатии к России, но также проявляет антиукраинские настроения. Обозреватель The Washington Post Макс Бут указывает на долгую и тревожную историю использования российской пропаганды и распространения теорий заговора об Украине со стороны бывшего президента США.

В свете наступления России на передовые позиции Украины и истощения ее боеприпасов, Сенат США принял законопроект о предоставлении 60 миллиардов долларов в качестве неотложной помощи. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон затягивает процесс голосования в связи с возможными негативными последствиями со стороны сторонников Трампа.

Бут считает, что Трамп не скрывает своей пророссийской позиции, а также проявляет откровенное равнодушие к Украине. Он отмечает, что это отношение было заметно уже не одно десятилетие.

По мнению обозревателя, Трамп активно использует российскую пропаганду и поддерживает безумные теории заговора относительно Украины.

Важно отметить, что когда началось вторжение России в Украину в феврале 2022 года, Трамп оценил его как "гениальное" и "умное" действие. Он также заявлял о возможности завершения войны в Украине "за один день", что предполагало бы капитуляцию Киева.

"Ни для кого не секрет, что Трамп пророссийский — и, в частности, в отношении Владимира Путина. Избранный с помощью России в 2016 году, Трамп никогда, никогда не критикует российского диктатора, даже после недавней смерти лидера оппозиции Алексея Навального в российской колонии. Трамп прошел путь от приглашения России в 2016 году до вмешательства в выборы в США, … а в 2024 году пригласил Россию вторгнуться в страны НАТО, которые недостаточно платят за защиту", — пишет Бут.

Бут подводит итог, отмечая, что Трамп превратил Республиканскую партию из оппонента "империи зла" в "пуделя Путина". Вмешательство Кремля в выборы в США 2016 года, по его мнению, может стать одним из самых важных тайных событий в истории, позволяя российскому диктатору одержать победу в Вашингтоне, которую его войска не смогли одержать на поле боя.

"Вмешательство Кремля в выборы в США 2016 года, которое могло способствовать перелому в борьбе, в которой Трамп выиграл с мизерным перевесом, может оказаться одним из самых значимых тайных действий в истории. Это может позволить российскому диктатору одержать в Вашингтоне победу, которую его войска не смогли одержать на поле боя", — добавил обозреватель.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп пообещал, что если он снова станет главой Белого дома в ноябре 2024 года, то он не будет давать денег Украине.

Фокус ранее писал об изменении стратегии помощи США для Украины в 2024 году. Освобождение оккупированных РФ территорий на юге и востоке будет на втором плане, а на первый выдвигается поддержка ВСУ и экономики страны для отражения следующих наступлений.