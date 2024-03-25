Между Путиным и Макроном: какую выгоду ищет Си Цзиньпин в российско-украинской войне

Свою первую зарубежную поездку в старом-новом статусе президента РФ Владимир Путин совершит в Пекин. Параллельно с этим анонсируется также визит китайского лидера Си Цзиньпина во Францию, где он проведет переговоры с Эммануэлем Макроном, который в последнее время занимает откровенно антироссийскую позицию. Какую комбинацию вокруг российско-украинской войны разыгрывает КНР, выяснял Фокус.

В мае текущего года президент России Владимир Путин планирует посетить Китай для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Это может стать его первой зарубежной поездкой после переизбрания на новый президентский срок, сообщает Reuters, ссылаясь сразу на пять источников. По информации одного из них, поездка главы Кремля в Пекин вероятно состоится во второй половине мая. Наряду с тем другие собеседники агентства утверждают, что визит Путина запланирован раньше поездки Си в Европу, которая запланирована на начало мая.

Зачем Китай ищет место для РФ за столом переговоров

О том, что одна из ключевых целей визита Си Цзиньпина во французскую столицу заключается в том, чтобы убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров по Украине сообщает Politico со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников в Париже и Брюсселе. Речь идет в частности о "Саммите мира", который пройдет в Швейцарии по "Формуле Зеленского".

Следует заметить, что на днях посол КНР в Швейцарии Ван Шитинг допустил участие своей страны в мирном саммите, а представитель Китая при ООН Гэн Шуан во время заседания Совета безопасности 15 марта заявил, что Украина и РФ могут начать мирные переговоры, условия для которых готов предоставить официальный Пекин.

В этом контексте уместно привести позицию Москвы. А МИД РФ на днях заявил, что Россия не будет участвовать в саммите, который организует Украина, даже если ее туда и пригласят. То есть, КНР проводит свою линию, несмотря на сигналы из Кремля.

Между тем, именно участие Китая на Западе и в Украине многие аналитики называют одной из важнейших предпосылок успешности саммита мира. Фактически это именно подтвердил в интервью ведущему итальянскому изданию La Stampa глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, в ожидании точной даты проведения Мирного форума в Швейцарии продолжаются двусторонние контакты, в том числе с Китаем, "который может сыграть ключевую роль в прекращении войны в силу своих особых отношений с Россией".

Положительные ожидания господина Кулебы от китайской стороны, конечно, можно только приветствовать. Однако, если вспомнить предыдущий саммит мира, который прошел летом прошлого года в Саудовской Аравии, то там Поднебесная отнюдь особо себя не проявила и, более того, не засвидетельствовала публичной поддержки украинской формуле мира. Наоборот КНР в Джидде без всяких дипломатических камуфлирований дала понять, что будет придерживаться своего мирного плана, который требует немедленного прекращения огня без вывода российских войск из Украины, что, заметим, прямо противоречит мирной формуле Зеленского.

Так что изменит ли свою позицию Пекин, приняв участие в предстоящем швейцарском саммите — вопрос открытый. И ответ на него, как отмечают эксперты, зависит от многих дипломатических событий ближайшего времени.

Почему подход по-китайски перестает работать

По мнению директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, предстоящий саммит в Швейцарии, посвященный "Формуле мира" имеет значимый вес не только для Украины и ее союзников, но и для Китая.

"Как известно официальный Пекин настаивает на присутствии на данном мероприятии России и соответственно коррекции самой формулы с учетом российских стратегических интересов. И если наша сторона откажется от такой позиции, то КНР угрожает не участвовать в этом саммите. Я думаю, что это шантаж, который вполне возможно и исчезнет с повестки дня после визита Си Цзиньпина во Францию", — отмечает господин Семиволос в разговоре с Фокусом. По его мнению, китайский лидер совсем неслучайно выбрал именно Париж, поскольку "Китай считает, что Макрон является одним из ключевых игроков в Европе".

"С одной стороны, Китай очевидно не готов полностью и стопроцентно поддерживать Россию и хочет найти модус вивенди, который обеспечит ему присутствие на западных рынках и, соответственно, отсутствие санкций против него. С другой стороны, Китай заинтересован в том, чтобы Россия не проиграла, а стратегически — выиграла. Собственно, именно поэтому и происходит некое балансирование КНР. Эта балансировка Китая может продолжаться достаточно долго, однако обстоятельства, которые есть сейчас (в частности, тот факт, что Европа усиливает обороноспособность и увеличивает количество изготовления боеприпасов) заставляют Китай реагировать более оперативно", — говорит Игорь Семиволос.

По словам эксперта, Поднебесная всегда выстраивала свою стратегию на том, чтобы разорвать стратегические отношения между Европой и Соединенными Штатами, но по состоянию на сейчас такой подход перестает работать. Прежде всего, потому что Европа демонстрирует совершенно другой, более решительный стиль поведения. "И очевидно, что Китай это все сейчас переосмысливает и думает, каким образом действовать в дальнейшем", — заключает эксперт.

В том, что Китай затеял многоходовку, убежден директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Си Цзиньпин действует в стиле восточной дипломатии. С одной стороны, он поздравил Путина с так называемой победой на выборах, а с другой — собирается с визитом во Францию, при том, что Макрон сейчас занимает очень жесткую антипутинскую позицию, выступая в роли европейского локомотива. В то же время к Си Цзиньпину собирается уже в апреле канцлер ФРГ Шольц. Это все очень интересно даже во временных рамках — кто первым встретится с китайским лидером: европейцы или Путин. И этот дипломатически-временной фактор тоже будет влиять на позицию КНР. А если еще и до визита Путина в Пекин Конгресс США примет пакет дополнительной поддержки Украины, то линия поведения Китая тоже изменится", — отмечает Виталий Бала в разговоре с Фокусом.

Китай считает, что Макрон является одним из ключевых игроков в Европе Фото: Getty Images

По убеждению эксперта, Китай, открыв над Россией своеобразный зонтик, в дальнейшем будет давить либо непосредственно на РФ, "чтобы она не занималась ерундой", либо давить на европейцев, чтобы они в свою очередь давили на Украину в плане необходимости перемирия с РФ.

Двойная игра Китая

"В парадигме КНР сейчас все достаточно живо крутится вокруг "заморозки", прекращения огня или подписания перемирия. Наряду с тем, а это достаточно четко показало крайнее заседание группы "Рамштайн", союзники даже не обсуждают эти вопросы, поэтому Китаю придется лавировать, максимизируя при этом свои собственные выгоды", — резюмирует Виталий Бала.

КНР, закупая в огромных объемах энергоносители у Москвы, де-факто спонсирует производство российского оружия Фото: Getty Images

Кстати, если говорить о выгодах КНР на фоне достаточно активной "мирной" дипломатии, то следует обратить внимание на сообщение Bloomberg. Агентство, среди прочего, констатирует, что Китай по итогам текущего месяца запланировал осуществить рекордный импорт российского черного золота, благодаря большим объемам нефти сорта Sokol, от которой отказалась Индия ввиду американских санкций. Также по данным Bloomberg, импорт ESPO- другой марки российской нефти, в этом месяце составит 882 тысячи баррелей в день, что является самым высоким показателем с января 2023 года.

Таким образом, очевидно, что официальный Пекин пытается вести одновременно двойную игру. С одной стороны Китай систематически заявляет, что вместо поставок оружия, которое лишь "разжигает конфликт", западные союзники Киева должны как можно скорее усадить Украину за стол переговоров с РФ. С другой же стороны, КНР, закупая в огромных объемах энергоносители у Москвы, де-факто спонсирует производство российского оружия.