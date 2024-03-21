Си и Макрон — на пороге дружбы: чем это чревато для Украины

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Пекин пробует изменить геополитическую полярность ЕС

Китай хочет занять место Вашингтона во главе европейского стола. Иными словами, Поднебесная стремится навязать Европе свою конфигурацию будущего.

Китайский лидер Си Цзиньпин посетит Францию в начале мая. Перед тем канцлер Германии Олаф Шольц побывает в Китае. Поездки происходят на фоне стремлений Пекина уменьшить враждебность с ЕС, — Politico.

Китай хочет восстановить испорченные отношения с Европой — из-за "безграничного партнерства" Си с уголовным преступником Путиным.

КНР выбрал удачное время для своей неугомонности: ЕС долгое время был под дурным влиянием политических "хулиганов" из США, а теперь Вашингтон дистанцируется от Брюсселя. Поэтому "пришло время направить Европу в обратную сторону, к снижению рисков".

Что такое "риски", понятно даже без дешифратора. Вот Пекин резко отреагировал на беспрецедентное решение ЕС в прошлом месяце внести китайские компании в черный список из-за их связей с РФ. Его огромная индустрия электромобилей также близка к вступлению в торговую войну с европейскими регуляторами, которые обвиняют китайское государство в субсидировании новых гигантов. С другой стороны, КНР стремится сохранить европейские инвестиции в китайскую экономику, которая испытывает огромную турбулентность из-за нестабильного рынка недвижимости.

Парижская встреча Си с Макроном состоится через год после визита президента Франции в Пекин: в прошлом году французский президент пытался натянуть сову на глобус КНР на голову ЕС: "Европа должна уменьшить свою зависимость от США и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня"... "Большой риск", с которым сталкивается Европа, заключается в том, что она "попадет в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей построить свою стратегическую автономию". Эти слова Макрона в прошлом году выглядели как желание бросить вызов североатлантическому единству, хотя дальше слов дело не зашло.

Теперь лидер Франции перебирает на себя роль предводителя Европы. И именно к нему летит Си. Что характерно, эта встреча будет происходить тет-а-тет.

Ситуация как бы изменилась, и сегодня нет оснований подозревать Макрона в какой-то измене, он занял радикальную антипутинскую позицию. С другой стороны, не надо быть оракулом, чтобы понимать: в конфликте сразу с двумя империями — нынешним с Китаем и ожидаемым с США — Евросообществу будет трудно устоять: Старому Свету нужна коллаборация с одной из супердержав.

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Экономическую уязвимость Европы от Китая хорошо показывают данные Евростата: европейский экспорт в КНР вдвое меньше импорта из этой страны.

ЕС:

Импорт — €514,4 млрд.

Экспорт — €223,5 млрд.

Франция:

Импорт — €42 млрд.

Экспорт — €25 млрд.

Германия едва ли не единственная находится в балансе:

Импорт — €94,5 млрд.

Экспорт — €97,3 млрд.

Высокий градус антиевропейского трампизма в США дает Пекину основания разговаривать с европолитиками с сильными экономическими козырями. Но не только торговлей будет козырять Си. Китайский лидер "продает" миф о ручном Путине, "легком" и "быстром" мире и общем пространстве безопасности — от Глобального Юга до Северной Атлантики. Именно для этого он убеждает Европу пригласить Московию за стол мирных переговоров в Швейцарии, организуемых Украиной... Иначе "Пекин будет бойкотировать такие встречи".

Ну и конечно: Путин в мае также собирается в Китай: как предполагает Reuters, еще до визита Си в Европу. Пазл сложился.

Эта "благотворительность" Пекина очень соблазнительна для ЕС и опасна для Украины, поскольку бункерный фюрер не только останется без наказания, но и будет выторговывать себе оккупированные территории и повторять весь этот бред о "демилитаризации" и денацификации Украины.

Но есть и хорошие новости: поездка спецпосланника Пекина по странам ЕС не вызвала должного ажиотажа в европейских столицах, и — стоит надеяться — Си также не удастся переломить этот тренд. Ведь европейцы должны были бы усвоить главный путинский урок: диктаторы мягко стелят, делятся дешевыми ресурсами, но потом вся эта лесть оборачивается глобальными кризисами.

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