Законопроект о Telegram зарегистрировали в Раде: запретят ли мессенджер в Украине

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, законом "О медиа" осуществляется неполное регулирование информационного пространства страны, что не обеспечивает эффективного реагирования со стороны государства на ряд проблем в информационной сфере.

В понедельник, 25 марта, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11115 о "регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация". Карточка этого документа появилась на официальном веб-портале парламента.

Суть законопроекта

Речь идет прежде всего о таком коммуникативном канале, как Telegram, который несколько ранее анонсировал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий. В пояснительной записке к проекту акцентируется внимание на том, что законом "О медиа" осуществляется неполное регулирование информационного пространства страны, что не обеспечивает эффективного реагирования со стороны государства на ряд проблем в информационной сфере.

"В условиях полномасштабной агрессии против Украины эти проблемы создают угрозы национальной безопасности", — констатируют авторы законопроекта.

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И приводят цифры аналитической компании InMind, что по объему использования для получения информации мессенджер Telegram превышает YouTube в 4,5 раза — 72% против 16%. Поэтому, как уверяют авторы законопроекта, такая платформа "должна иметь регулирование не меньше чем другие источники массовой информации со значительно меньшим охватом".

Дополнительным аргументом для введения регулирования называют тот фактор, что Telegram может быть связан с государством-агрессором, о чем свидетельствуют определенные факты.

"В совместном заявлении по защите информационного пространства Украины от российских враждебных Telegram-каналов, сделанном Центром противодействия дезинформации при СНБО, МВД, Минобороны, СБУ и другими государственными органами, прямо отмечалось о причастности целого ряда каналов на платформе Telegram к российским спецслужбам", — зафиксировано в пояснительной записке.

Объяснение инициаторов законопроекта

Нардеп Княжицкий, который недавно анонсировал этот законопроект на собственной Facebook-странице, подтвердил проблемы Telegram как источника информации.

"Проблема Telegram — это не совсем проблема медиа. Проблема его в том, что это российская сеть, которая, тем не менее, активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев. И получается совершенно странная ситуация: с одной стороны, Генштаб ВСУ прямо говорит, что надо прекратить использовать российские сети типа Telegram, а СБУ, МВД, СНБО и другие органы делают совместное заявление об использовании Telegram российскими спецслужбами. Но с другой — эти же органы используют этот самый Telegram как официальный источник информации для украинцев", — написал Княжицкий.

Однако нардеп подчеркнул, что в документе предлагается не блокировка Telegram и аналогичных платформ распространения информации, а речь идет об эффективном регулировании их деятельности.

"Мы должны универсально подходить ко всем, это не закон против какой-то одной сети. Но, безусловно, я этот проект готовил, имея в виду прежде всего Telegram, хотя есть и другие подобные платформы", — отметил Княжицкий.

По словам парламентария, по сути, это понятие распространяется на все коммуникационные каналы — Telegram, TikTok, другие сети вне ЕС. В то же время он подчеркнул, что эта инициатива направлена, в частности, на то, чтобы отменить те исключительные условия, которые сейчас существуют в Украине для Telegram.

29 февраля Ярослав Юрчишин рассказывал, администрация мессенджера не хочет общаться с украинскими властями относительно блокировки каналов, которые распространяют российскую пропаганду. Учитывая это, как пояснил он, "логичным" будет заблокировать Telegram в Украине.

Ранее глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк назвала Telegram социальной сетью, которая занимает первое место в мире по распространению дезинформации. Также представитель ГУР МОУ Андрей Юсов объяснял, почему Telegram опасен для Украины.