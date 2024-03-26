Помощь Украине от США: в Конгрессе ищут повод, чтобы не ставить законопроект на голосование

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, дополнение к закону о национальной безопасности может получить "большинство" в Палате представителей, включающей как республиканцев, так и демократов, если его вынесут на голосование.

В Белом Доме считают, что законопроект, который содержит помощь Украине, получит достаточное количество голосов от обеих партий. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет основание, чтобы не вносить его на голосование. Об этом в понедельник, 25 марта, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

У Жан-Пьер спросили, рассматривает ли администрация американского президента возможность внесения законопроекта о военной помощи для Украины без включения гуманитарной.

"Дополнение к закону о национальной безопасности может получить большинство в Палате представителей. Это то, что мы знаем. Мы понимаем, что это правда. Он может получить подавляющую поддержку, а это означает, что он включает как республиканцев, так и демократов, если его просто вынесут на голосование", — подчеркнула она.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома отметила, что проект получил поддержку Сената в основном по двухпартийному большинству.

Напомним, 13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 миллиардов, $60 млрд из которых — для Киева.

Ранее председатель Палаты представителей Майк Джонсон, объявил о своем решении приостановить рассмотрение вопроса о помощи Украине до утверждения общего бюджета США. Это приведет к задержке в рассмотрении этого вопроса минимум на три недели.