Помощь имела "символический" характер: выделенные Киеву от США $300 млн потратили еще в 2023 году

Сейчас, как отмечает издание, средства от Штатов, которые входят в утвержденный на прошлой неделе законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году, "недоступны для использования".

Выделенный США в марте пакет помощи Украине на 300 миллионов долларов использовали еще в ноябре 2023 года, когда американские власти пытались избежать "шатдауна" из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщило издание Politico.

"Пакет помощи киевской власти в размере 300 миллионов долларов, выделенный Соединенными Штатами в марте, был использован еще в ноябре прошлого года", — говорится в материале.

Согласно имеющейся информации, соответствующие средства входят в утвержденный на прошлой неделе законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году. Он начался в октябре 2023 года. Финансы рассчитаны на реализацию Инициативы содействия безопасности Украины.

Сейчас, отмечает Politico, средства "недоступны для использования". При этом отмечается, что их выделение денег — "символический шаг".

Новый пакет военной помощи от США: что известно

12 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Ее размер составляет 300 миллионов долларов. В частности, в новый пакет вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для GMLRS и HIMARS, ракеты для средств ПВО и другое оборудование. Он отметил, что этот пакет помощи выделили для того, "чтобы удовлетворить некоторые наиболее критические потребности Украины".

13 марта в пресс-службе Министерства обороны США рассказали о вооружении, которое вошло в 55-й пакет военной помощи для Украины от США.

Напомним, 15 марта министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина будет призывать страны-члены "Большой семерки" увеличить объемы взносов для помощи. Это может произойти в том случае, если Конгресс США не примет решение о помощи Киеву.