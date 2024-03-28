"Роковая ошибка": друг Путина Шредер уверен, что договорится о мире в Украине, — СМИ

80-летний Герхард Шредер, который лоббировал интересы "Газпрома", предлагает договориться о мире, в котором не произойдет поражение одной из стран.

Бывший Федеральный канцлер Германии (1998-2005 гг.) Герхард Шредер надеется договориться о мире благодаря 20-летней дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик вспоминает, что пытался договориться о мире в 2014 году. В 2024 году его дружба с главой Кремля поможет прекратить войну. Уверенность в возможности договориться с Путиным Шредер выразил в интервью, о котором написало издание Tagesschau.

Шредер напомнил журналистам, что длительное время поддерживает дружеские отношения с президентом РФ. Поэтому экс-канцлер надеется, что это поможет договориться о прекращении российско-украинской войны.

"Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров, я не вижу другого решения", — привели журналисты слова собеседника.

В прошлом политик согласился, что нападение РФ на Украину было "роковой ошибкой". При этом, подчеркнуло издание, он "не отрекался" от отношений с Путиным. Например, немец продолжал быть лоббистом компании "Газпром", которая строила газопровод Nord Stream 1 и Nord Stream 2 в Балтийском море: был членом правления.

В другом фрагменте интервью у Шредера спросили, почему он продолжает "дружить" с главой Кремля, который привел к десяткам тысяч смертей. В ответ политик объяснил, что "есть другое измерение". Также детализировал содержание своего предложения по мирным переговорам. По его мнению, Франция и Германия должны настаивать на мире. При этом не должно быть полного поражения одной из стран — о какой стране идет речь, не уточняется.

Герхард Шредер — 80-летний немецкий политик (7 апреля 1944 г. — дата рождения), член Социал-демократической партии Германии. Политик был Федеральным канцлером с 1998 по 2005 гг. Впоследствии стало известно, что он входит в совет правления российской корпорации "Газпром" и является акционером компании Nord Stream AG, которая строила балтийский газопровод.

На портале ZDF привели детали жизни Шредера. В частности, в 2014 году, когда началось гибридное вторжение РФ в Украину, он пытался стать посредником в мирных переговорах, но из этого ничего не вышло. Попытка состоялась именно тогда, когда политик отмечал 70-летие в России.

"В 2014 году, вскоре после российской аннексии Крыма, бывший канцлер праздновал с Путиным на приеме Nord Stream AG в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге", — написали журналисты.

О длительных дружеских связях свидетельствует предыдущий юбилей немецкого политика: "на 60-летие Шредера Путин приехал в Ганновер с казацким хором", — указывает ZDF.

Переговоры о мире — детали

Отметим, после вторжения РФ в Украину в 2022 году президент Владимир Путин заявил, что целью войны является "денацификация и демилитаризация" Украины. После этого во время проб мирных переговоров, например, в Минске и Стамбуле, представители Кремля заявляли, что Украина должна согласиться с потерей территории и разоружиться. В то же время президент Владимир Зеленский предложил собственный мирный план, согласно которому РФ уходит с оккупированных территорий и выплачивает репарации.

В 2024 году стало известно о намерении Кремля провести новую волну мобилизации и пойти в новую атаку на Харьков или другой украинский город. При этом российские политики время от времени продолжают заявлять, что РФ готова договариваться о мире, но исключительно на своих условиях. В то же время Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, согласно данным СМИ, пытается давить на Украину, чтобы принудить к "миру".