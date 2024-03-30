США не могут запретить Украине наносить удары по НПЗ в России, – Зеленский

По словам президента, Киев использует для атак на территорию РФ оружие собственного производства и будет делать это до тех пор, пока Москва не прекратит обстреливать Украину.

В США не одобряют удары украинских беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории Российской Федерации. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский ы интервью The Washington Post.

Как отмечают журналисты, по мнению Зеленского, при постоянных атаках ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины у Киева нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар по российской территории.

Отвечая на вопрос о том, предостерегали ли американские официальные лица Украину от подобных ударов, Зеленский отметил, что Вашингтон не может ограничить применение Киевом собственного оружия.

"Реакция США на это не была позитивной. Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что этого делать нельзя", — сказал президент.

По словам главы государства, при отсутствии необходимого количества систем ПВО остановить российские атаки на энергетическую инфраструктуру можно лишь ответными ударами. Он подчеркнул, что удары по территории РФ прекратятся, если Москва перестанет атаковать Украину.

"Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. … Это честно", — заявил Зеленский.

Напомним, по данным СМИ от 28 марта, Российская Федерация столкнулась с новой проблемой, связанной с ударами украинской стороны по НПЗ – производство бензина резко сократилось.

Ранее, 19 марта, журналисты указали на то, что удары украинских беспилотных летательных аппаратов по российским НПЗ к снижению нефтеперерабатывающей деятельности и увеличению экспорта сырой нефти из РФ.