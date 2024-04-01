Они устали: почему Зеленский начал кадровую чистку в своем Офисе

Президент Владимир Зеленский провел на днях целый ряд увольнений и назначений в своем Офисе. Чем обусловлены эти кадровые решения главы государства, чего от них ожидать и есть ли основания считать, что на этом властный апдейт еще не завершен, выяснял Фокус.

В минувшую субботу, 30 марта, Владимир Зеленский уволил 59-летнего Сергея Шефира с должности первого помощника президента, которую он занимал с мая 2019 года. Следует отметить, что господин Шефир — один из ближайших доверенных людей в окружении главы государства и личный друг Зеленского еще со времен его работы в "95 Квартале".

Вскоре после отставки Сергей Шефир заявил, что и в дальнейшем будет оставаться в команде президента.

"Независимо от всего, что вы слышите и читаете, я в команде президента. Без вариантов. Кроме того, что он президент, он мой друг, а это гораздо важнее должности", — отметил теперь уже экс-помощник Зеленского.

Как и почему кадровый маховик набрал обороты

Перед тем, как отправить Сергея Шефира в отставку, днем ранее Зеленский также уволил сразу двух заместителей главы Офиса президента — Алексея Днепрова и Андрея Смирнова. На их место были назначены Елена Ковальская и Ирина Мудрая.

Первая пришла на Банковую из Минюста, где занимала должность заместителя министра.

"Огромные поздравления, Ирина, с назначением! Офис Президента Украины бессовестно переманивает лучшие кадры. Работаем вместе дальше ради победы!", — написал у себя в Facebook теперь уже бывший руководитель госпожи Мудрой Денис Малюська.

Значительная часть ее деятельности, как свидетельствуют данные Минюста, была посвящена юридическому обеспечению внешней политики, в частности, созданию международного реестра убытков, причиненных войной Украине, и взысканию их с Российской Федерации.

А Елена Ковальская, начиная еще с довоенного 2021 года, руководила в ОП главным управлением стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики, а с 2022-го заняла должность руководителя Кабинета главы Офиса Андрея Ермака. Также Ковальская была членом рабочей группы при президенте по созданию трибунала, который будет судить власти РФ за преступление агрессии.

Уволенный заместитель главы ОП Андрей Смирнов, занимавший свою должность с сентября 2019-го, вскоре после полномасштабного российского вторжения начал заниматься вопросом создания Специального международного трибунала (СМТ).

По мнению теперь уже бывшего заместителя Ермака, СМТ должен был бы быть сформирован через процедуру голосования в Генассамблее ООН или как альтернативный вариант — путем подписания международного договора с обязательной отменой иммунитетов президента РФ Путина, а также российского премьер-министра Мишустина и главы российского МИД Лаврова.

Свои должности также на днях потеряли советники ОП — нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко, а также внештатные уполномоченные по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и обеспечения прав защитников Елена Вербицкая. Их увольнение во властной команде называют запланированным шагом в рамках анонсированной лично Владимиром Зеленским "перезагрузки" власти.

Комментируя в своем видеообращении кадровые перестановки, произошедшие в ОП, Владимир Зеленский заявил, что точку в кадровой истории еще ставить рано.

"Мы делаем Офис более функциональным", — отметил президент.

То есть, очевидно, будут и новые увольнения. В политических кругах кандидатами на выход из президентского Офиса называют заместителя главы ОП Андрея Сибигу, который занимается внешнеполитическими вопросами, и Ростислава Шурму, курирующего экономическое направление.

Зеленский ищет более эффективную конфигурацию людей

Политолог Игорь Петренко в разговоре с Фокусом, отметив, что кадровая волна во власти была прогнозируемой, не исключил, что "потенциально могут произойти и кадровые изменения в Кабмине, где есть немало вакантных мест".

"Кадровые ротации последнего времени, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что президент сейчас ищет более эффективную конфигурацию людей по отдельным направлениям. Плюс люди, которые длительное время занимают ту или иную должность, банально устают и это также побуждает к соответствующим решениям", — отметил Петренко.

В качестве примера политолог привел недавнюю отставку Алексея Данилова с должности секретаря СНБО: "Он был чрезвычайно активным в начале своей каденции и фактически перезагрузил подходы в работе Совбеза. Сейчас же у президента, который является главой этого совещательного органа, есть видение, что СНБО должен сосредотачиваться на доктринальном подходе в части компонента безопасности: куда двигаться, на чем делать особые акценты и так далее".

Аналогичной кадровой формулой, по убеждению Игоря Петренко, действующий президент руководствовался, осуществляя ротации в своем Офисе.

"Например, того же Смирнова, который курировал направление реформы судебной системы, заменили на Мудрую, которая до этого работала в Минюсте. То есть госпожа Мудрая тоже близка к этой сфере. Что же касается Шефира, который ранее занимался вопросами, связанными с деолигархизацией, то следует заметить, что сейчас у нас фактически минимизировано влияние олигархов, многие из которых из-за войны потеряли финансово-производственную базу. Собственно, поэтому направление, которым занимался Шефир, потеряло свою актуальность", — отмечает Игорь Петренко.

По убеждению политолога, последние кадровые шаги Зеленского "наглядно свидетельствуют о смене парадигмы самого президента".

"Поэтому, очевидно, те люди, которые могут в дальнейшем быть его советниками или помощниками, должны соответствовать новым мировоззренчески видоизмененным видением Владимира Зеленского", — резюмирует эксперт.

Оппоненты президента используют кадровые ротации против него

Напомнив о том, что Владимир Зеленский еще во время своей инаугурации говорил о том, что у него в команде будут только те люди, которые будут демонстрировать готовность и способность достигать конкретных результатов, политолог Валентин Гладких в комментарии Фокусу отметил, что "президент уже неоднократно доказывал, что руководствуется именно этим принципом".

"Поэтому я к этим кадровым решениям отношусь спокойно и ровно, в отличие от некоторых политиков и их сторонников, которые везде и всюду ищут различные конспирологические теории и "измены". И это все происходит потому, что некоторые политики, понимая, что рейтинги Зеленского для них недостижимы, пытаются постоянно его дискредитировать путем дискредитации его команды, прежде всего из Офиса президента", — подчеркивает Валентин Гладких.

Между тем, по мнению эксперта, некоторые представители провластной команды иногда сами дают поводы для критики. "Например, кто такой был Арестович? Внештатный советник, который, прикрываясь этим статусом, придавал существенный вес своим часто, извините, откровенно дебильным заявлениям. И таких как он было столько, как собак не резаных!", — говорит Гладких.

Возвращаясь к последним отставкам в ОП, эксперт отмечает, что не стоит исключать вариант, что уволенных людей впоследствии назначат на какие-то другие должности.

"Вполне возможно, что в Офисе они проявили себя на высоком исполнительном уровне и их переведут на второе направление. А, возможно, наоборот — они не справились с поставленными задачами и их банально "попросили". Впрочем, я не удивлюсь, если, например, на "Прямом канале" начнут рассказывать, что это лично Байден позвонил Зеленскому и сказал кого-то убрать или что нашим европейским союзникам надоела коррупция в ОП и они заставили президента почистить свои "авгиевы конюшни". Но это все политические бурные фантазии оппонентов президента, не более того", — акцентирует Валентин Гладких.

Констатируя, что Офис президента — это, "как ни парадоксально, патронатная служба", политолог заключает: "Всякие разговоры о том, что у нас сейчас "офисная" республика — это пропагандистские штампы, которые используют против Зеленского, который имеет иммунитет к критике".

С учетом того, что 75% украинцев не доверяют государственному аппарату как таковому, желание Владимира Зеленского провести кадровую "перезагрузку" властной вертикали вполне оправдано. Однако если в СНБО или Офисе президента глава государства может оперативно увольнять и назначать людей в единоличном порядке, то с тем же Кабмином могут возникнуть серьезные проблемы, ведь без соответствующего голосования Верховной Рады решение подобного рода провести невозможно.

И если можно уверенно утверждать, что "за" отставку того или иного министра в парламенте голосов хватит, то с назначением преемников могут возникать проблемы. И, таким образом, президент может стать заложником им же затеянной "перезагрузки". Вероятно, осознавая имеющиеся и завуалированные риски, Банковая пока не педалирует тему правительственных ротаций.