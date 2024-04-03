"Полная ответственность": 44 страны поддержали создание спецтрибунала для РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что большинство из государств четко понимают, что альтернативы созданию полноценного трибунала по России нет.

Представители 44 государств поддержали политическую декларацию конференции "Восстановление справедливости для Украины", проходившей в Гааге. В ней выразили поддержку созданию спецтрибунала по преступлению агрессии и инициативам по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины. Подробности в сервисе микроблогов Х сообщил Дмитрий Кулеба, руководитель МИД Украины.

Он отметил, что два года назад все категорически отвергали идею Специального трибунала для преступления российской агрессии против Украины. Уже сегодня большинство из них четко понимают, что альтернативы созданию полноценного трибунала нет.

"Год назад казалось, что он погряз в спорах между государствами", — пояснил дипломат.

В декларации отметили, что важно, чтобы Россия несла полную ответственность за преступление агрессии против Украины. Кулеба поблагодарил все государства, которые признают важность достижения результатов в этом вопросе.

"Я уверен, что, работая вместе, мы сможем найти все необходимые решения и воплотить Трибунал в жизнь. Нам нужно сделать еще один толчок, чтобы это сделать", — заявил он.

Идея создания спецтрибунала для РФ и реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, оценил лидерство Нидерландов, особенно с точки зрения продвижения идеи создания специального трибунала для преступлений российской агрессии в Украине.

Руководитель государства обратился ко всем участникам конференции. Он отметил, что весь справедливый мир должен сделать все возможное ради общей безопасности. Он подчеркнул, что начинает работать Реестр убытков, и назвал крайне важным, что уже в этом году создадут комиссию по рассмотрению претензий и компенсационный фонд как ключевые элементы запланированного механизма возмещения убытков.

Напомним, в ISW в отчете 2 апреля сообщили, что Украина вышла на новый этап ударов по тылам России. По словам аналитиков, первые атаки по Татарстану являются значительным переломом в способности Сил обороны Украины бить по российским тылам на дальних дистанциях.