"Мальме" - "Динамо" 4:3: киевляне проигрывают в меньшинстве

Старания футболистов "Динамо" не увенчались успехом

Накануне матча киевского "Динамо" против шведского "Мальме" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы главный тренер киевлян Алексей Михайличенко заявил, что его команда едет в Швецию побеждать.

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После четырех туров киевляне набрали шесть очков и занимали вторую строчку в группе, уступая по дополнительным показателям лишь "Копенгагену", который также набрал 6 баллов.

"В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в европейскую весну. Турнирная таблица настолько плотная, что нужно не только демонстрировать свою игру, но и добиваться результата", – говорил Михайличенко.

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Первые минуты игры начались не так, как хотелось бы киевским болельщикам. "Мальме" понесся вперед, заработал угловой и уже на 2-й минуте матча реализовал стандартное положение. 0:1.

Пропущенный мяч заставил футболистов "Динамо" атаковать. У ворот соперника начали появляться моменты. Цыганков выскочил один на один, забил, но был офссайд. Вербич бил с пяти метров, но не забил – спас вратарь.

И все же старания киевлян увенчались успехом. После передачи Буяльского Миколенко расстрелял ворота. 1:1.

"Динамо" на этом не остановилось, и на 40-й минуте Цыганков, опять с подачи Буяльского выводит киевлян вперед. 1:2. До перерыва счет не изменился.

А вот второй тайм "Динамо" начало отвратительно. Шведы, как и в первом тайме, сразу ринулись вперед и начали создавать моменты у наших ворот. И снова со стандарта, и снова в начале тайма "Мальме" забивает! 2:2.

Буквально через 8 минут шведская команда забивает еще. После провала на правом фланге обороны "Динамо", игрок "Мальме" спокойно вошел в штрафную и пробил нашего вратаря. 3:2.

На 65 минуте игры для "Динамо" наступает просто катастрофа. Капитан команды Сидорчук получил вторую желтую карточку за разговоры с судьей.

Но надо отдать должное нашим футболистам, они не сдались. "Динамо" старалось атаковать даже в неполном составе. И наконец-то удача улыбнулась Вербичу. Мяч с подачи со штрафного динамовец словил на колено и направил его в ворота. 3:3.

Но ничью удержать не удалось. Уже в конце добавленного времени наши футболисты пропустили. На фланге обрезался Миколенко, последовала фланговая подача и шведы забили из пределов штрафной. Итог матча 4:3 не в нашу пользу.

Как ранее сообщал Фокус:

"Александрия" уступила "Вольфсбургу" со счетом 0:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, потеряв шансы на выход в плей-офф.