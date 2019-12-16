Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: "Шахтер" сразится с "Бенфикой"

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 Лиги Европы по футболу, сообщает iSport.

Среди участников, которые продолжают борьбу за трофей, есть представитель Украины - донецкий "Шахтер". Горняки "понизились" в классе, заняв третье место на групповом этапе Лиги Чемпионов. "Шахтер" попал в число "несеяных" команд, поскольку в рейтинге неудачников ЛЧ уступил "Интеру", "Аяксу", "Зальцбургу" и "Бенфике". Именно с лиссабонским клубом "Шахтер" и сыграет в 1/16 финала.

Традиционно "сеяные" команды сыграют ответные матчи на своем поле. На этом этапе не могли встретиться клубы из одной ассоциации, и клубы, которые играли в одной группе Лиги Еврорпы.

Пары 1/16 финала Лиги Европы:

Вулверхэмптон - Эспаньол

Спортинг - Башакшехир

Хетафе - Аякс

Байер - Порту

Копенгаген - Селтик

АПОЭЛ - Базель

Клуж - Севилья

Олимпиакос - Арсенал

Алкмар - ЛАСК

Брюгге - Манчестер Юнайтед

Лудогорец - Интер

Айнтрахт - Зальцбург

Шахтер - Бенфика

Вольфсбург - Мальме

Рома - Гент

Рейнджерс – Брага

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 19:55 и 22:00 по киевскому времени.

10 лет назад "Шахтер" уже выигрывал второй по значимости еврокубковый турнир, который тогда назывался Кубком УЕФА, одолев в стамбульском финале немецкий "Вердер" со счетом 2:1.

Как ранее сообщал Фокус:

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на домашнем стадионе в Харькове проиглал со счетом 0:3 итальянской "Аталанте" и покинул турнир. "Горняки" продолжат выступления в Лиге Европы.