Оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами пропаганды РФ, – МИД
МИД Украины призвал власти Испании и руководство La Liga отреагировать на инцидент с украинскимм нападающим испанского "Альбасете" Романом Зозулей.
Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
"Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес футболиста Романа Зозули во время матча между испанскими командами "Райо Вальекано" и "Альбасете", – говорят в МИД.
Также в ведомстве отметили, что высказывания болельщиков "Райо" созвучны штампам российской пропаганды, и в целом они надуманы и безосновательны.
"Выражаем поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру будет оставаться важным инструментом для укрепления мира, терпимости и взаимопонимания", – говорится также в сообщении.
В матче 20-го тура испанской Сегунды фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист".
"Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.
Сам Зозуля после инцидента жестко ответил фанатам "Райо": "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо".
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