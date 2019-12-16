Оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами пропаганды РФ, – МИД

МИД Украины призвал власти Испании и руководство La Liga отреагировать на инцидент с украинскимм нападающим испанского "Альбасете" Романом Зозулей.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес футболиста Романа Зозули во время матча между испанскими командами "Райо Вальекано" и "Альбасете", – говорят в МИД.

Также в ведомстве отметили, что высказывания болельщиков "Райо" созвучны штампам российской пропаганды, и в целом они надуманы и безосновательны.

"Выражаем поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру будет оставаться важным инструментом для укрепления мира, терпимости и взаимопонимания", – говорится также в сообщении.

В матче 20-го тура испанской Сегунды фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист".

"Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.

Сам Зозуля после инцидента жестко ответил фанатам "Райо": "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо".

Как ранее сообщал Фокус:

10 ноября в матче "Шахтера" и "Динамо" капитан "горняков" Тайсон подвергся расистским оскорблениям предположительно со стороны болельщиков киевского клуба.

ФК "Шахтер" осудил факт проявления болельщиками расизма в матче с киевским "Динамо" 10 ноября.