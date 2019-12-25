Стало известно, где будет базироваться украинская сборная на Евро-2020

Футболисты украинской сборной во время Евро-2020 будут тренироваться и жить в Бухаресте.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает официальный сайт УАФ.

"Наши представители просмотрели несколько вариантов. Знаю, что мы изучали возможности базирования в Амстердаме, Будапеште, Мюнхене – просматривали там все варианты, которые УЕФА рекомендует для участников Евро-2020. Но в итоге остановились на Бухаресте. У нас было определенное преимущество, потому что мы еще до жеребьевки точно знали, в какой группе играть. Поэтому и забронировали вариант, который понравился, раньше оппонентов", – рассказал Павелко.

По его словам, окончательное решение при выборе места дислокации было за главным тренером сборной Андрее Шевченко.

Он добавил, что в Бухаресте будет работать фан-посольство для украинских болельщиков.

"В Бухаресте мы планируем открыть фан-посольство, в котором поклонники сборной Украины смогут получить ответы на любые вопросы", – добавил Павелко.

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