Усик ответил Тайсону Фьюри за "бомжа"

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, недавно перешедший в супертяжелый дивизион, украинский боксер Александр Усик Александр ответил британскому экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри, который назвал его бомжом.

Скандальному Фьюри не понравилось, что Всемирная боксерская организация (WBO) после первого же успешного боя украинца сразу назначила Александра Усика обязательным претендентом на пояс WBO.

На критику Фьюри Александр отреагировал с юмором, опубликовав в своем Instagram-stories, совместное с британцем фото и сделал подпись: "Тайсон, не плачь".

Украинец также отметил, что он теперь номер 1 в рейтинге WBO.

Ранее Усик назвал Фьюри самым сложным соперником в супертяжелом весе.

22-го февраля Тайсон Фьюри проведет второй бой против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Усик, в свою очередь, свой единственный бой в супертяжах провел успешно, победив досрочно Чазза Уизерспуна из США. Украинский боксер, исчерпавший свою мотивацию в крузервейте, где неоднократно становился чемпионом, лишь в прошлом году перешел в максимальную весовую категорию.

Как ранее сообщал Фокус:

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.

Известный промоутер Эдди Хирн назвал возможную дату боя украинца Алекасандра Усика и британца Дерека Чисоры. По словам Хирна, боксеры могут встретиться на ринге 8 февраля.