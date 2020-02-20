"Шахтер" одолел "Бенфику" в первом матче Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1. "Горняки" проводили у себя дома на харьковском стадионе "Металлист".

Матч начался с обоюдных атак, соперники пытались нащупать слабые места в оьбороне друг друга. Однако "Шахтер" был настойчивее и на 20 минуте, "горняки" провели блестящую контратаку, в результате которой Марлос послал мяч в ворота. Мяч не был засчитан, так как футболист "Шахтера" был в положении вне игры. Вторая половина тайма прошла в обоюдных атаках, но в целом "Шахтер" контролировал ход игры.

Второй тайм начался снова с атак "Шахтера". На 55-й минуте прекрасную возможность открыть счет имел снова Марлос, но удар пришелся во вратаря. Но не прошло и минуты, как Патрик поразил ворота соперника в нижний угол ворот – 1:0, "Шахтер" повел в счете.

На 62-й минуте уже португальцы поразили ворота "горняков", однако судья засомневался, что мяч был забит по правилам и обратился к системе VAR. Гол он не засчитал, однако усмотрел нарушение правил со стороны "горняков" и назначил пенальти. Португальцы сравняли счет, 1:1.

Однако "Шахтер" не рассыпался, продолжил атаковать, и на 72-й минуте Виктор Коваленко вывел "горняков" вперед. На 79-й минуте португальцы имели возможность сравнять счет, но от неминуемого гола команду спас вратарь Андрей Пятов.

Ответный матч между "Шахтером" и "Бенфикой" пройдет в Лиссабоне 27 февраля. И хотя "Шахтер" одержал важную победу в начале нового сезона, вся борьба еще впереди.

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