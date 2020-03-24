Моуриньо стал волонтером: помогает пожилым людям, закрытым на карантин

Известный футбольный специалист, главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо принял участие в борьбе с пандемией коронавируса во время вынужденного перерыва в Английской Премьер-Лиге. Об этом пишет The Telegraph.

57-летний португальский специалист поработал волонтером в благотворительных организациях Age UK и Love Your DoorStep, которые специализируются на помощи пожилым людям.

Он помог собирать пакеты с едой и другими предметами первой необходимости для доставки пожилым людям, которые наиболее уязвимы к заболеванию коронавирусом, в административном округе Лондона с символичным названием "Энфилд".

"Я здесь, чтобы помочь Age UK и Love Your DoorStep. Каждый может помочь деньгами, едой или стать волонтером", – сказал Моуриньо.

Как ранее писал Фокус:

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".

В футбольном клубе "Эспаньол" из Барселоны сообщили о шести случаях заражения коронавирусом у футболистов и представителей тренерского штаба. Имена, инфицированных вирусом Covid-19, не уточняются. У всех заболевших проявляются легкие симптомы. При этом футболисты и тренеры следуют медицинским рекомендациям.