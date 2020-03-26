Легендарный стадион "Маракана" стал полевым госпиталем на период пандемии

Один из самых известных, а до недавнего времени крупнейший в мире, стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро на время пандемии коронавируса стал полевым госпиталем. Об этом сообщает CNN.

Стадион "Маракана" был построен в 1950 году, а после реконструировался трижды (2000, 2008 и 2012). Ранее стадион вмещал до 200 тыс. болельщиков, ныне его трибуны рассчитаны на 78 тыс. мест.

До приостановки национального чемпионата Бразилии и активной фазы распространения COVID-19 на этом стадионе выступали клубы бразильской Серии А "Фламенго" и "Флуминенсе". Также там проводила домашние матчи национальная сборная Бразилии.

"В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней", – сказал президент "Фламенго" Радольфо Ландим.

На стадионе "Маракана" оборудуют полевой госпиталь

"Маракана" принимала два финальных матча чемпионатов мира-1950 и 2014, и решающий поединок футбольного олимпийского турнира-2016.

Помимо "Мараканы" для борьбы с коронавирусом в Бразилии переоборудуют стадион "Пакаэмбу" в Сан-Паулу и еще 10 стадионов по всей стране.

Стадион "Пакаэмбу" в Сан-Паулу

Как ранее сообщал Фокус:

Белорусская федерация футбола (БФФ) приняла решение не останавливать национальный чемпионат из-за коронавируса, и даже допустить зрителей на трибуны.

В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой.

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".