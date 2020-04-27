В Германии футболистов могут обязать играть в масках

Федеральное министерство труда Германии подготовило предложения по мерам предосторожности на случай возобновления сезона немецкой футбольной Бундеслиги. Об этом сообщает Der Spiegel.

Министерство изложило два основных варианта:

Все игроки, тренеры, члены медицинского штаба команд, а также лица, прямо контактирующие с ними, будут помещены в карантин до конца сезона на клубной базе или в отдельно выделенном отеле.

Игроки и арбитры должны будут надевать на матчи медицинские маски. Они должны быть не одноразовые и соответствовать медицинским стандартам. При этом, средства индивидуальной защиты не должны соскальзывать во время бега, верховых единоборств и столкновений. Игроки также не должны трогать маски руками на протяжении всего матча.

В случае если маска все же у кого-то соскользнет, игру должны немедленно остановить.

Также отмечается, что маски придется менять каждые четверть часа, так как при физических нагрузках они быстро приходят в негодность. В ходе пауз для смены масок все игроки и тренеры должны будут находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Кроме того, будут запрещены все неигровые контакты, например, совместные празднования забитых голов.

При этом на запрос издания в министерстве ответили, что это только один из первых проектов таких рекомендаций и окончательное решение по нему еще не принято.

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