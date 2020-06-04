Олимпиаду в Токио могут провести в упрощенном варианте

Спорт
Ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр

Власти Японии и организационный комитет Олимпиады в Токио рассматривают вариант упрощенного проведения Игр из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.

Об этом сообщил губернатор Токио Юрико Коикэ, передает Yomiuri.

По его словам, ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр.

По данным издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Как ранее сообщал Фокус: