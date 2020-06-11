Сборная Украины по футболу сохранила 24 место рейтинга ФИФА

Спорт
Изменений в рейтинге не произошло из-за отсутствия международных матчей в связи с пандемией коронавируса

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

 Из-за отсутствия международных матчей в связи с пандемией коронавируса, изменений в рейтинге не произошло. Украина занимает в рейтинге 24-е место, имея 1537 баллов. 

Среди представителей УЕФА наша национальная команда идет на 15 месте.

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают в рейтинге ФИФА  следующие позиции: Нидерланды  – 14, Австрия  – 26.

Места оппонентов Андрея Шевченко в Лиге наций: Испания  – 8, Швейцария  – 12, Германия  – 15.

Первая пятерка выглядит следующим образом:

  1.  Бельгія
  2. Франція
  3. Бразилія
  4. Англія
  5. Уругвай

Как ранее сообщал Фокус: