Россиянам разрешили выступать на Паралимпийских играх-2024

Российские атлеты смогут выступить на Паралимпийских играх-2024 под нейтральным флагом.

Генассамблея Международного паралимпийского комитета разрешила российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2024. в Париже. Об этом говорится на официальной странице в X (бывший Twitter) Paralympic Games.

Делегаты проголосовали за частичное отстранение Паралимпийского комитета России. "Против" проголосовали 56 членов МПК. Еще 90 высказались "за", 6 — "воздержались".

Это означает, что российские атлеты смогут выступить на Паралимпийских играх под нейтральным флагом.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сказал, что Генассамблея МПК еще продолжается и также должна принять решение по белорусам. Однако он не уточнил, какими будут действия Украины из-за допуска россиян.

Участие россиян и белорусов в Паралимпийских играх: детали

В ноябре 2022 года членство Национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси приостановили. Причиной стала полномасштабная война против Украины.

В мае 2023-го МПК удовлетворил апелляцию российского и белорусского комитетов и отменил их отстранение, но оставил спортсменов вне международных соревнований.

Россияне и белорусы не участвовали в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. МПК сначала рассматривал возможность допустить их на условиях нейтралитета, но все же согласовал полное отстранение из-за давления со стороны членов организации.

Напомним, 31 января 2023 года появилась информация о том, что первая страна Европы отказалась выступать вместе с россиянами и белорусами на Олимпийских играх 2024. В Латвии призвали международные спортивные федерации поддержать отстранение спортсменов из РФ и Беларуси от участия в Олимпийских играх.

В марте Международный олимпийский комитет предлагал, чтобы на спортивных соревнованиях от РФ и Беларуси выступали только те спортсмены, которые не поддерживают войну в Украине и не являются военнослужащими. Томас Бах, который возглавляет Международный олимпийский комитет, сказал, что спортсмены с паспортами России и Беларуси все равно соревнуются в международных турнирах.

Также Фокус писал, что в январе в МОК отвергли критику о допуске россиян к Олимпиаде. По словам главы ОП Михаила Подоляка, участие российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде является "рекламой геноцида" и поощрением дальнейших преступлений со стороны РФ.