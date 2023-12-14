"Спортсмены мирно соревнуются": в МОК нашли оправдание допуску россиян к Олимпиаде-2024

По словам президента комитета Томаса Баха, спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пояснил факторы, которые привели к решению о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в статусе нейтральных участников. Об этом он сообщил во время выступления на форуме в Женеве, сообщает BBC.

Бах заявил, что война России против Украины не может стать причиной отстранения россиян от Олимпийских игр.

"Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств. Это одна из 28 войн и конфликтов в мире, а все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом", — сказал Бах.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Так, россияне и белорусы должны будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, им разрешено принимать участие лишь в индивидуальных соревнованиях, а команды их этих стран к участию в Олимпийских играх не допускаются.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что решение МОК допустить россиян к участию в Олимпийских играх – безответственное.

Кроме того, в феврале 2023 года Европейские страны и США направили письмо МОК с просьбой не пускать российских спортсменов на Олимпиаду. Страны-подписанты выразили обеспокоенность тем фактом, что российские спортсмены тесно связанны с ВС РФ, которые 24 февраля 2022 года вторглись в Украину.