Дети не виноваты: глава УЕФА поддержал смягчение санкций для юношеских сборных РФ

Основанием вероятного возвращения юношеских российских сборных в футбол назвали "попытку избежать промывки мозгов российским детям, чтобы они ненавидели Запад и наказания за то, в чем они не виноваты".

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что не нужно наказывать детей "за то, в чем они не виноваты", поэтому нужно смягчить ограничения в отношении юношеских российских сборных. Об этом он сообщил в интервью британскому изданию The Telegraph.

Он отметил, что запрет УЕФА в отношении России будет действовать и в дальнейшем в связи с вторжением на территорию Украины. Это будет касаться национальных команд и клубов.

В то же время Александер Чеферин выразил желание смягчить запрет для молодежных команд. Планы сделать это в прошлом году были сорваны негативной реакцией мировой общественности. Причина новой инициативы, по его словам, это "попытка избежать промывки мозгов российским детям, чтобы они ненавидели Запад и наказания за то, в чем они не виноваты".

Возвращение России в футбол — решение УЕФА

УЕФА осенью 2023 года свернула план возвращения России в международный футбол. По информации Sky News, три из пяти вице-президентов УЕФА, участвовавших в частной встрече, решили пока не допускать российские юношеские команды к международным турнирам.

Старший вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильсен после того, как проголосовал за возвращение России в международные турниры, потерял должность главы футбольной ассоциации Швеции. Местные футбольные чиновники выступили против возвращения российских команд.

Напомним, в декабре 2023 года УЕФА исключила сборную России из Лиги наций 2024/25. Впервые с начала полномасштабного вторжения в розыгрыше Лиги наций примет участие сборная Беларуси, домашние матчи белорусских футболистов состоятся на нейтральном поле.