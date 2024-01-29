У России отнимут медаль Олимпиады: CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года

Дисквалификация положила конец многолетнему спору представителей российской фигуристки с антидопинговыми организациями. История началась 25 декабря 2021 года, когда Валиева не прошла допинг-тест на Олимпиаде.

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В CAS заявили, что спортсменка нарушила антидопинговые правила. Об этом пишет CNN.

Дисквалификация положила конец многолетнему спору представителей РФ с антидопинговыми организациями. Вердикт CAS означает, что российская команда лишится золотой медали в командных соревнованиях по фигурному катанию, завоеванной на Олимпийских играх 2022 года.

Фото: Instagram | Камила Валиева

История тянется с 25 декабря 2021 года, когда Валиева не прошла допинг-тест после одного из выступлений на пекинской Олимпиаде. Допинг-пробу, которую провели после командных соревнований по фигурному катанию, указал на присутствие в организме 15-летней Валиевой триметазидина — сердечного лекарства, которое также может повысить выносливость.

Фото: Instagram | Камила Валиева

В опубликованном в понедельник, 29 января, заявлении CAS говорится, что дисквалификация распространяется на все соревновательные результаты, которых Валиева добилась после положительного теста.

В Пекине российская команда, которую представляла Валиева (из-за антидопинговых санкций команда называлась Олимпийский комитет России (ОКР) финишировала первой, опередив США, Японию и Канаду. Но медали не вручались из-за споров относительного допинга.

В своем заявлении представители CAS отметили, что нет возможности решить, что произойдет с итоговым зачетом Пекина-2022 и будут ли вручены медали. В CAS также сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК) обладает юрисдикцией над результатами.

Последствия, связанные с дисквалификацией, начиная от прошлых соревнований, в т.ч. зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, не входят в сферу действия этой арбитражной процедуры и должны рассматриваться соответствующими спортивными организациями, заявили в CAS.

В декабре 2022 года комиссия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отметила, что Валиева не несет вины, с ее стороны не было и халатности. При этом фигуристка также заявила, что препарат попал в организм случайно.

Однако решение РУСАДА было обжаловано МОК и Международным союзом конькобежцев (ISU). РУСАДА впоследствии изменило свою первоначальную позицию и потребовало наказания, которое "могло бы ограничиваться выговором" для Валиевой.

В своем заявлении в понедельник CAS заявил, что решение является "окончательным и обязательным". Но стороны могут подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней, сославшись на ряд причин.

Напомним, что в феврале 2022 года в США объяснили, зачем Камила Валиева принимала допинг. По мнению руководителей антидопингового агентства США, представители Валиевой могли попытаться за счет лекарственных препаратов повысить выносливость и улучшить спортивные результаты.

Сообщалось, что была и версия о "дедушкином лекарстве", случайно попавшем в организм.