Порадовался победе РФ: ФК "Шахтер" оштрафует полузащитника за лайк в Instagram

По словам журналистов, вингера Хусрава Тоирова оштрафуют на месячную зарплату. Это примерно 300 тысяч гривен.

Футбольный клуб "Шахтер" оштрафует своего полузащитника (вингреа) из Таджикистана Хусрава Тоирова за лайк под постом в Instagram. Деньги будут отправлены для подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом пишет "Футбол 24".

Сообщается, что таджикистанец поставил лайк под постом о победе России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

Как рассказали представители клуба журналистам, футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ. Отчет представят перед общественностью позже.

Издание отметило, что месячная зарплата Хусрава Тоирова в "Шахтере" составляет около 300 тысяч гривен в месяц.

Журналисты напомнили, что Тоиров присоединился к "Шахтеру" в марте 2023 года. Он успел провести за первую команду дончан всего два матча, преимущественно играя за молодежку.

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