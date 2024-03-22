Порадовался победе РФ: ФК "Шахтер" оштрафует полузащитника за лайк в Instagram

По словам журналистов, вингера Хусрава Тоирова оштрафуют на месячную зарплату. Это примерно 300 тысяч гривен.

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Футбольный клуб "Шахтер" оштрафует своего полузащитника (вингреа) из Таджикистана Хусрава Тоирова за лайк под постом в Instagram. Деньги будут отправлены для подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом пишет "Футбол 24".

Сообщается, что таджикистанец поставил лайк под постом о победе России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

Как рассказали представители клуба журналистам, футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ. Отчет представят перед общественностью позже.

Издание отметило, что месячная зарплата Хусрава Тоирова в "Шахтере" составляет около 300 тысяч гривен в месяц.

Журналисты напомнили, что Тоиров присоединился к "Шахтеру" в марте 2023 года. Он успел провести за первую команду дончан всего два матча, преимущественно играя за молодежку.

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