Порадів перемозі РФ: ФК "Шахтар" оштрафує півзахисника за лайк в Instagram

За словами журналістів, вінгера Хусрава Тоірова оштрафують на місячну зарплату. Це приблизно 300 тисяч гривень.

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Футбольний клуб "Шахтар" оштрафує свого півзахисника (вінгера) з Таджикистану Хусрава Тоірова за лайк під постом в Instagram. Гроші буде відправлено для підрозділів Збройних сил України. Про це пише "Футбол 24".

Повідомляється, що таджикистанець поставив лайк під постом про перемогу Росії над Сербією (4:0) у товариському матчі.

Як розповіли представники клубу журналістам, футболіста буде оштрафовано на місячну зарплату, а ці гроші буде спрямовано на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ. Звіт представлять перед громадськістю пізніше.

Видання зазначило, що місячна зарплата Хусрава Тоірова в "Шахтарі" становить майже 300 тисяч гривень на місяць.

Журналісти нагадали, що Тоіров приєднався до "Шахтаря" в березні 2023 року. Він встиг провести за першу команду донеччан лише два матчі, переважно граючи за молодіжку.

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