Маск получил уже 200 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck

Компания Tesla, с момента демонстрации своего нового пикапа Cybertruck, получила уже 200 тысяч предзаказов. Об этом сообщил гендиректор компании Илон Маск в Twitter.

Так, по состоянию на 23 ноября, пикап получил 146 тыс. предзаказов, число которых ближе к концу дня выросло до 200 тыс. С учетом того, что размер депозита для предварительного заказа составляет 100 долларов, то компания уже получила 20 млн долларов за 48 часов.

Tesla предлагает три версии грузовика: одномоторный с задним приводом за 39 900 долларов, полноприводный с двумя двигателями за 49 900 долларов, а также трехмоторный полноприводный автомобиль за 69 900 долларов

По словам Маска, 42% из всех предзаказов поступили на автомобиль с двумя двигателями, 41% – с тремя двигателями и 17% – с одним.

Правда, клиентам компании придется немного подождать, пока они смогут забрать свои автомобили. Так, производство одномоторных и двухмоторных версий пикапа не начнутся до конца 2021 года, а трехмоторный автомобиль сойдет с конвейера не раньше конца 2022 года.

Как ранее сообщал Фокус: