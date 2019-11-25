Пожары в Австралии уничтожили 80% среды обитания коал (Видео)

В Австралии рекордная засуха и лесные пожары сократили популяцию коал, сделав их функционально исчезнувшим видом. Об этом сообщает Forbes.

По словам главы Австралийского фонда коалы Деборы Табарт, в пожарах погибло более 1 тыс. коал, а 80% среды их обитания было уничтожено.

Функциональное вымирание наступает, когда популяция становится настолько маленькой, что уже не играет существенной роли в своей экосистема. Некоторые особи все еще могут производить потомство, но это уже не влияет на жизнеспособность вида и делает его очень восприимчивым к болезням.

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Ученые и зоозащитники утверждают, то вырубка лесов и пожары уничтожают основной источник питательных веществ для коал – эвкалиптовое дерево. Взрослая коала съедает до 900 грамм листьев эвкалипта ежедневно, в качестве основного рациона. Для того, чтобы выросли новые эвкалиптовые деревья, понадобятся месяцы, на протяжении которых животные будут голодать.

Недавние вирусные ролики о спасении австралийцами коал обратили внимание общества на проблему. Так, был открыт сайт "Go Fund Me" для сбора пожертвований на лечение пострадавших коал. На данный момент активистам удалось собрать 1,33 млн долларов, что значительно превысило ожидаемую сумму в 25 тыс. долларов.

Деньги собираются направить на установку питьевых станций для коал в районах, разрушенных пожарами. Средства также будут использованы для создания убежища для обгоревших животных на период реабилитации.

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