В Австралии создали электромотоцикл из переработанного пластика
Небольшой мотоцикл может разгоняться до 100 километров в час и ездить по бездорожью
Австралийская компания Fonzarelli выпустила электрический мотоцикл NKD в низкой ценовой категории, чтобы удовлетворить растущий спрос на электрические средства передвижения. Об этом сообщает Forbes.
В компании говорят, что мини-мотоцикл изготовлен из переработанного пластика с минималистичным дизайном. Его характеристики подходят различным потребностям и условиям местности, например, мотоцикл может ездить, как по асфальтированным дорогам, так и по бездорожью. Мотоцикл может разгоняться до 100 км/ч.
NKD оснащен собственным портативным зарядным устройством, а также может быть оборудован, по просьбе заказчика, быстрой зарядкой, которая позволяет подключаться к общественным электросетям.
По словам создателя NKD Мишель Наззари, новый электромотоцикл является самым быстрым в мире среди малоформатных мотоциклов, что делает его идеальной альтернативой электросамокатам и более доступным, чем другие электромотоциклы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые утверждают, что в будущем электромобили смогут заряжаться за 10 минут. Исследователям удалось сделать процесс зарядки аккумулятора намного быстрее и проще.
- Все новые дома в Великобритании оборудуют зарядками для электромобилей. С 2040 года в Великобритании запретят продажу новых машин на ископаемом топливе.