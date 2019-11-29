В Австралии создали электромотоцикл из переработанного пластика

Небольшой мотоцикл может разгоняться до 100 километров в час и ездить по бездорожью

Австралийская компания Fonzarelli выпустила электрический мотоцикл NKD в низкой ценовой категории, чтобы удовлетворить растущий спрос на электрические средства передвижения. Об этом сообщает Forbes.

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В компании говорят, что мини-мотоцикл изготовлен из переработанного пластика с минималистичным дизайном. Его характеристики подходят различным потребностям и условиям местности, например, мотоцикл может ездить, как по асфальтированным дорогам, так и по бездорожью. Мотоцикл может разгоняться до 100 км/ч.

NKD оснащен собственным портативным зарядным устройством, а также может быть оборудован, по просьбе заказчика, быстрой зарядкой, которая позволяет подключаться к общественным электросетям.

По словам создателя NKD Мишель Наззари, новый электромотоцикл является самым быстрым в мире среди малоформатных мотоциклов, что делает его идеальной альтернативой электросамокатам и более доступным, чем другие электромотоциклы.

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