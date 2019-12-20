Rolls-Royce представил электросамолет и надеется поставить новый рекорд скорости

Компания Rolls-Royce представила электросамолет, который может стать самым быстрым в мире. Об этом сообщает New Atlas.

В аэропорту Глостершир в Великобритании компания показала одноместный пассажирский самолет ACCEL с нулевым уровнем выбросов, который по предварительным оценкам, может развить скорость до 480 км/ч.

В компании сообщили, что на летательном аппарате будет установлена силовая установка, которая сейчас тестируется перед установкой в самолет. Три аксиальных электродвигателя 750R будут работать на наиболее плотной аккумуляторной батарее с 6 тыс. зарядных элементов. Они будут генерировать до 750 кВт, одного заряда хватит на 320 км. Также самолет будет оборудован системой прямого охлаждения для защиты ячеек на высоких скоростях.

Помимо того, что самолет имеет нулевую эмиссию, его лопасти сконструированы так, чтобы уменьшить шум при полете.

"Создание самого быстрого в мире полностью электрического самолета – это революционный шаг в авиации. Самолет ACCEL не только важный шаг на пути к мировому рекорду, но и возможность для Rolls-Royce гарантированно занять место в разработке технологий, которые обеспечат переход к глобальной низкоуглеродной экономике", – заявил директор Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон.

Ожидается, что первая попытка самолета установить мировой рекорд состоится весной 2020 года.

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