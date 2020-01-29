Древняя жизнь могла сбежать с Земли и отправиться к другим планетам, – астрофизики

Астрофизики из Гарвардского университета предложили теорию, по которой жизнь с Земли могла распространиться по вселенной. Об этом сообщает Live Science.

Согласно новой теории, миллионы или миллиарды лет назад, когда Солнечная система была более сжатой, гигантская комета попала во внешние границы нашей атмосферы. Объект двигался быстро, в нескольких десятках километров над Землей, что было слишком высоко для горения, но достаточно низко для замедления кометы.

На пути кометы могли встретиться чрезвычайно выносливые микроорганизмы, и некоторые из них вероятно, могли пережить столкновение с ледяным шаром. Так, микробы оказались глубоко в пористой поверхности кометы, защищенной от губительного излучения в космосе.

Далее объект продолжил свое путешествие и в конце концов, врезался в другую планету, куда доставил микроорганизмы с Земли.

Ученые не знают наверняка, произошло ли это на самом деле. Но авторы статьи Амир Сирадж и Ави Леб утверждают, что первая часть теории – попадание микробов на комету, которая покидает пределы Солнечной системы, должна была произойти около нескольких десятков раз в истории Земли.

Серия экспериментов с использованием небольших ракет в 1970-х года действительно обнаружила колонии бактерий в верхних слоях атмосферы. Также кометы могут приходить и уходить за пределы Солнечной системы. Расчеты астрофизиков показывают, что теория вполне жизнеспособна. Поверхность кометы зачастую пористая, что может защищать микробов от смертельной дозы радиации в космосе, также ученым известно о существовании микроорганизмов, которые могут выживать в очень враждебной среде.

Несмотря на это, многие коллеги авторов исследования считают теорию маловероятной. Так, астрофизик из Калифорнийского университета Стивен Кейн заявил, что скептически относится к выдвинутой теории.

По его словам, первая проблема возникает, когда комета попадает в атмосферу. Авторы исследования утверждают, что некоторые бактерии могут выживать при необычайных ускорениях. Но точный механизм, с помощью которого микробы будут удерживаться на комете, остается неясным. Аэродинамические силы вокруг кометы могут сделать невозможным попадание микробов на поверхность, а также вряд ли микроорганизмы достичь нужной глубины, чтобы защититься от радиации.

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