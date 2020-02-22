Прием микродоз ЛСД может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера, – ученые

Регулярный прием микродоз психоактивного вещества ЛСД может улучшить состояние пациентов с болезнью Альцгеймера.

Об этом в беседе с журналистом Forbes заявил Шломи Раз, основатель компании Eleusis, которая занимается изучением и испытанием психоактивных веществ.

По словам Раза, ЛСД может оказывать сильное и продолжительное активизирующее воздействие на такие нейромедиаторы как серотонин и дофамин

Дело в том, что при болезни Альцгеймера у человека возникают симптомы тревожности и депрессии, а это – прямое следствие дисфункции рецептора серотонина 2А.

Также Раз указывает на то, что ЛСД показал свою эффективность в лечении алкоголизма, депрессии, тревожности и воздействует не только на указанный рецептор, а и на другие рецепторы серотонина и дофамина.

В конце декабря прошлого года прошла первая фаза клинических испытаний психоделика: микродозы ЛСД оказались безопасны при регулярном приеме у здоровых пожилых людей.

На следующих этапах исследователям предстоит выяснить, как микродозинг действует на организм пациентов и влияют ли терапия на симптомы болезни Альцгеймера.

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