Более питательный, чем на Земле: астронавты попробовали салат, выращенный на МКС

Астронавты приготовили блюдо из красного салата латука, выращенного на Международной космической станции. И заявили, что он даже более питательный, нежели тот, что был выращен на Земле. Об этом пишет Daily Mail.

Попытки вырастить салат предпринимались с 2014 года. Теперь они увенчались успехом, и астронавты смогли впервые в истории попробовать продукт, который был выращен в космосе. Микробиологи из Космического центра им. Кеннеди во Флориде, считают, что это научный прорыв и если растения можно будет выращивать во время будущих космических миссий, то это может решить проблему питания во время путешествий. Им уже отправили часть листьев салата для исследования.

Выращивание салата латука занимает от 33 до 56 дней. В обычный рацион астронавтов входят фрукты, орехи, шоколад, креветочные коктейли, арахисовое масло, курица и говядина. Все это упаковано для удобного употребления в условиях невесомости, обеззаражено и стерилизовано. И со временем ставится не слишком приятно на вкус.

Фото: NASA

Блюдо из салата, заправленное солью, уксусом и маслом, внесло приятное разнообразие в космический рацион. Дегустаторы нзвали его вкус "потрясающим". И обеспечило астронавтов дополнительным калием, а также витаминами К, В1 и С.

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