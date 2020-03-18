Живуч и приставуч. Ученые узнали, как долго коронавирус остается заразным

Коронавирус COVID-19 может оставаться жизнеспособным и заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхностях – до нескольких суток. Об этом свидетельствует новое исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), учреждения Национального института здравоохранения США, передает Reuters.

Так, ученые попытались сымитировать процесс передачи вируса от зараженного человека на предметы обихода в домашних условиях или в больнице, например, при кашле и прикосновениях.

Исследователи использовали устройство для дозирования аэрозоля, который имитировал микроскопические капельки, создаваемые при кашле или чихании. После этого, исследователи проверили, как долго вирус оставался инфекционным на разных поверхностях.

Испытания показали, когда вирус распространялся каплями, выделяющимися при кашле или чихании, он оставался жизнеспособным в воздухе не менее трех часов.

На таких поверхностях, как пластик и нержавеющая сталь жизнеспособный вирус может быть обнаружен через три дня. На картоне вирус переставал быть жизнеспособным уже через 24 часа. А для меди потребовалось всего 4 часа, чтобы коронавирус стал неактивным.

Что касается периода полураспада, исследовательская группа обнаружила, что половинным частицам вируса требуется около 66 минут, чтобы полностью потерять функцию заражения, если они находятся в аэрозольной капле.

Это означает, что через час и шесть минут три четверти вирусных частиц будут неактивны, но 25% все равно будут жизнеспособными. Количество жизнеспособных частиц вируса в конце третьего часа сократилось до 12,5%.

Для нержавеющей стали требуется 5 часов 38 минут, чтобы половина вирусных частиц стала неактивной. На пластике период полураспада составляет 6 часов 49 минут.

На картоне период полураспада составил около 3,5 часов, но исследователи подчеркнули, что в результатах было много различий.

Меньше всего коронавирус прожил на меди, где половина частиц стала неактивной в течение 46 минут.

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