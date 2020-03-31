Переломный момент. Ученые выяснили, в каком возрасте резко повышается уязвимость перед COVID-19

Ученые по всему миру продолжают наполнять нашу базу знаний о коронавирусе. Группа британских исследователей изучила свыше 70 тысяч подтвержденных случаев заболевания COVID-19, зафиксированных в Китае в январе-феврале 2020-го, и оценила уровень рисков для разных возрастных групп. Выяснилось, что у людей старше 50 лет стремительно повышается уязвимость перед заболеванием. Об этом сообщает EurekAlert!.

Ученые обнаружили, что среди людей в возрасте 40-49 лет заболевание приводило к госпитализации примерно в 4% случаев. У представителей группы 50-59 лет этот показатель увеличивался вдвое, до 8%, и продолжал расти с повышением возрастной планки. Для людей старше 80 госпитализация требовалась практически в каждом пятом случае.

"Могут происходить исключительные случаи, привлекающие много внимания СМИ, но наш анализ отчетливо указывает, что у людей старше 50 риск госпитализации существенно выше, чем у тех, кто младше 50, и количество возможных смертельных исходов больше", - говорит профессор Имперского колледжа Лондона Азра Гани.

По оценкам британских исследователей, уровень смертности от коронавируса составляет 1,38% от подтвержденных случаев заболевания. Это ниже предыдущих оценок в 2-8%. Однако это гораздо выше показателей, наблюдавшихся во время пандемии свиного гриппа в 2009-м. Тогда уровень смертности составлял 0,02%.

Кроме того, ученые подсчитали, что в среднем с момента появления первых симптомов до смерти проходит 17 дней. На выздоровление требуется немного больше – до выписки пациентов из больниц проходило 22 дня.

Исследование было опубликовано в журнале Lancet Infectious Diseases. Его авторы отмечает, что полученные ими результаты могут быть использованы в любой стране для принятия обоснованных решений, направленных на борьбу с COVID-19.

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