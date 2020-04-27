Ученые выяснили, почему существует столько разных симптомов COVID-19

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что симптомы COVID-19 частично связаны с набором генов. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование было основано на данных, собранных с помощью приложения COVID-19 Symptom Tracker, запущенного командой ученых в прошлом месяцев. Ученые получили данные от 2600 близнецов и попытались найти различия в их симптомах COVID-19.

"Идея заключалась в том, чтобы обнаружить сходство симптомов или их отсутствие между однояйцевыми близнецами, и разнояйцевыми. У первых гены совпадают на 100%, а у вторых – лишь на половину. Если в проявлении симптомов есть генетический фактор, то мы увидим большее сходство у однояйцевых близнецов, чем у двойняшек. И это то, что мы увидели в результате", – говорит один из ведущих исследователей, профессор Тим Спектор.

В исследовании, которое еще не прошло рецензирование в научных кругах, учитывались разные факторы, в том числе место жительства близнецов. Так, результаты эксперимента показали, что генетические факторы объясняют примерно 50% различий между симптомами COVID-19 у людей.

В частности, команда обнаружила существенное влияние генов на такие симптомы, как лихорадка, диарея, расстройство сознания и потеря запаха и вкуса. В это же время, хриплый голос, кашель, потеря аппетита, боль в груди и животе не были связаны с генетикой.

"Эта болезнь очень странная, потому что у разных людей она проявляется по-разному, и мы видим, что это не случайно. Все зависит не от того, где вы живете или с кем встречаетесь, а от врожденных факторов", – говорит Спектор.

"Я думаю, что вероятность заразиться и заразиться серьезно, находится под некоторым генетическим контролем", – добавляет эксперт.

Команда исследователей надеется, что полученные результаты помогут ученым выяснить механизмы, с помощью которых COVID-19 воздействует на организм, а также позволят прогнозировать, кто больше подвержен риску заболеть.

Правда, исследование указывает и на другие возможные факторы, так по словам ученого, генетика тесно связана с иммунной системой и микробами в кишечнике.

"Стоит изучить весь этот треугольник из генов, иммунной системы и кишечных микробов", – подытожил исследователь.

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