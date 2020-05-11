Вакцины под угрозой. Ученые опасаются, что коронавирус может адаптироваться к человеку

Ученые нашли несколько мутаций в коронавирусе, которые могут свидетельствовать о том, что вирус способен адаптироваться к человеку. Об этом сообщает The Guardian.

Так, анализ более 5300 геномов коронавируса из 62 стран показывает, что в некоторых его штаммах произошли мутации, в том числе два генетических изменения, изменившие "шиповидный белок", с помощью которого вирус крепится к клеткам человека.

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины подчеркиваю, что пока неясно, как именно мутации влияют на вирус. На данный момент мутации, связанные с "шиповидным белком", достаточно редкие. Но автор исследования, профессор Мартин Хибберд говорит, что полученные результаты подчеркивают необходимость глобального эпиднадзора за вирусом.

"Это именно то, на что нам нужно обратить внимание. Люди делают вакцины и разрабатывают методы лечения на основа этого белка, потому что он кажется хорошей целью. Мы должны следить за этим, чтобы любые мутации не аннулировали ни один из разрабатываемых подходов борьбы с коронавирусом", – говорит Хибберд.

Исследования вируса уже показали, что форма его "шиповидного белка" позволила ему более эффективно цепляться к клеткам человека, чем это было с коронавирусом SARS, вызвавший вспышку в 2002 году. Разница в строении, видимо, помогла SARS-CoV-2 заразить больше людей и быстро распространиться по миру.

Ученые переживают, что могут возникнуть более масштабные мутации в "шиповидном белке" вируса. Он является основной целью ведущих разработчиков вакцин во всем мире, и если этот белок слишком изменится, то вакцины будут неэффективными.

"Это раннее предупреждение. Даже если обнаруженные мутации не повлияют на вакцины, могут быть и другие, и нам необходимо контролировать эти, чтобы мы не были пойманы врасплох при развертывании вакцины, действующей лишь против некоторых штаммов", – подытожил ученый.

В пока еще неопубликованном исследовании говорится, что были обнаружены две распространенных группы коронавируса, которые в настоящее время распространились по всему миру. Из двух найденных мутаций "шиповидного белка" одна была обнаружена в 788 образцах вируса, а другая – только 32.

Также исследование показывает, что до января одна группа коронавируса оставалась незамеченной в Китае, так как у штамма были генетические мутации, из-за которых на вирус не реагировали тесты. Более поздние тесты начали обнаруживать все имеющиеся штаммы.

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