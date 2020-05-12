Археологи в болгарской пещере нашли свидетельства сосуществования неандертальцев и Homo sapiens

Технологии и наука
Древние европейцы и неандертальцы жили бок о бок в течении восьми тысяч лет

Во время раскопок в болгарской пещере Бачо Киро ученые Института Макса Планка в Германии, нашли подтверждения того, что Homo sapiens или кроманьонцы, поселившиеся на территории современной Европы, долгое время сосуществовали вместе с неандертальцами. Об этом пишет Nature.

В пещере были найдены человеческие кости, примитивные орудия труда из камней и украшения из зубов животных. Им около 45 тысяч лет. Сейчас это самое раннее свидетельство того, когда кроманьонцы начали расселяться по Европе.

Место раскопок в пещере Бачо Киро

И также это свидетельствует о том, что в течении 8 тысяч лет предки современных людей и неандертальцы сосуществовали параллельно.

"Теперь мы видим, что между появлением первых современных людей в Восточной Европе, и вымиранием последнего неандертальца на континенте прошло около восьми тысяч лет, - рассказал Жан-Жак Хаблин из Института Макса Планка. - Восемь тысяч лет - это много. Достаточно для взаимодействий между этими двумя группами с точки зрения биологии, а также с точки зрения культурного переноса от одной группы к другой".

Орудия труда и украшения из зубов животных

Исследования показали, что Homo sapiens, как и неандертальцы, охотились на бизонов и оленей, а зубы животных превращали в украшения. В пещере Бачо Киро были найдены зубы медведя с просверленными дырками, чтобы носить их на шнурке.

Вход в пещеру Бачо Киро/Все фото: Nature

Ранее самыми давними останками человека, найденными в Европе, считались те, что были найдены в румынской пещере Оасе – им 41 тысяча лет.

Пещера Бачо Киро была открыта в 1970 году. Часть ее доступна для туристов, но в остальных переходах и подземных залах ведутся раскопки. Все найденное только недавно начали исследовать с помощью современных технологий.

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