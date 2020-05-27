Китай планирует обследовать самую глубокую часть Марианской впадины

Китай намерен уже в этом году отправить на изучение Марианской впадины в Тихом океане обитаемый подводный аппарат (ОПА), способный опускаться на глубину 10 км. Как сообщают разработчики аппарата, который был построен в марте нынешнего года, его характеристики позволят исследовать Бездну Челленджера – самое глубокое место Марианской впадины. Ее глубина составляет почти 11 км.

Новый аппарат, разработанный научно-исследовательским подразделением Китайской государственной судостроительной корпорации, пока не получил названия. До работы в Марианской впадине он будет испытан в специальном бассейне, где будет создано давление в 1100 атмосфер. Кроме того, пройдут испытания в прибрежных водах Китая.

Напомним, в 2012 году Китай впервые обследовал Марианскую впадину, опустив аппарат Jiaolong, названный по имени мифического морского чудовища, на глубину 7,8 км. Еще один ОПА, разработанный в Китае для погружений на большие глубины, Shenhai Yongshi ("Глубоководный воин"), способен опускаться на 4500 м.

В январе 1960 году лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар спустились почти на 11 км в глубь Марианской впадины. Их батискаф "Триест" пробыл на дне около 20 минут. Это погружение остается рекордным по сей день.

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