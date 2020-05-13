Океан возвращает микропластик на берег с морским бризом, – ученые
2020-05-13 16:36:00
На берег с морскими брызгами могут попадать сотни тысяч тонн частиц микропластика
Ученые выяснили, что сотни тысяч тонн микропластика могут возвращаться обратно на берег ежегодно вместе с океанским бризом. Об этом сообщает The Guardian.
Исследование было проведено учеными из Университета Стратклайда и Университета Тулузы. Так, выяснилось, что крошечные пластиковые фрагменты содержатся в морских брызгах. Ученые предполагают, что микропластик попадает на берег месте с пузырьками воды.
Полученные результаты ставят под сомнение теорию о том, что пластик, попадая в океаны, остается там навсегда, а также веру в оздоравливающие свойства морского бриза.
Стоит подчеркнуть, что в 2018 году в мире было произведено около 359 млн тонн пластика, и некоторые исследования показывают, что до 10% от его общего объема попадает в море.
"Морской бриз традиционно считался "чистым воздухом", но исследование показывает удивительное количество частиц микропластика, переносимых с бризом. Похоже, некоторое количество микропластика может попадать в атмосферу вместе с морской солью, бактериями, вирусами и водорослями", – говорит ведущий автор исследования из Университета Стратклайда Стив Аллен.
Так, новое исследование впервые показало, что микропластик из океана возвращается обратно на сушу.
"Мы продолжаем сбрасывать в океан миллионы тонн микропластика каждый год. Это исследование показывает, что он не остается там навсегда. Океан возвращает его нам", – подытожил ученый.
Пластиковый мусор, такой как пластиковые пакеты и бутылки, распадается на мелкие частицы микропластика в море, часто невидимые для глаз. Микропластик в морских брызгах имел длину от 5 до 140 микрометров. Исследователи подсчитали, что до 136 тыс. тонн микропластика могут ежегодно попадать на берег вместе с морским бризом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые заявили, что мы живем в пластмассовом веке. С 40-х годов прошлого века концентрация пластика в донных отложениях стремительно растет
- Частицы пластика нашли в арктическом снегу. В литре снега оказалось более 10 тысяч пластиковых микрочастиц.
- А пластиковые чайные пакетики выделяют миллиарды частиц микропластика. За год человек потребляет в среднем около 74 000 частиц микропластика, но в одной чашке чая из пластикового пакетика их в 200 тыс. раз больше.