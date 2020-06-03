Древняя ДНК помогла ученым разобраться в фрагментах свитков Мертвого моря

Ученые утверждают, что древняя ДНК помогла им собрать воедино фрагменты из древних свитков Мертвого моря. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, свитки являются одним из самых значимых открытий 20-го века. Они были найдены в пещерах Кумрана, а также в другим местах вокруг Иудейской пустыни. Рукописи представляют из себя библейские тексты и литературу кумранской общины.

Вместе с целимыми пергаментными свитками были обнаружены и большое количество фрагментов, в общей сложности более 25 тыс.

"Перед первыми исследователями стояла огромная задача попытаться понять, сколько паззлов у них на самом деле есть, и какое количество неизвестных произведений было потеряно навсегда", – говорит соавтор исследования, профессор из Тель-Авивского университета Ноам Мизрахи.

Теперь же исследователи говорят, что древняя ДНК помогла им разобраться в это путанице.

"Биологический материал рукописей, также информативен, как и текст, который на них написан", – отмечает Мизрахи.

По его словам, митохондриальная ДНК, выделенная из 26 фрагментов, показывает, что 24 из них, включая 2 фрагмента из книги пророка Иеремии – сделаны из овечьей шкуры. Еще два фрагмента из книги Иеремии сделаны из коровьей шкуры. Это говорит о том, что последние вероятно, были созданы за пределами Кумрана.

"Иудейская пустыня не подходила для животноводства по крайней мере в течение последних двух тысячелетий, и нет никаких доказательств обработки коровьих шкур в Кумране", – заявляет ученый.

Исследователи добавляют, что открытие подтверждается и тем, что возраст одного из фрагментов на коровьей шкуре датируется задолго до того, как свитки были оставлены в пещерах в Кумране.

Также ученые предполагают, что в регионе распространялись разные версии текста, а не только те, что были составлены писцами из Кумрана. Генетический анализ фрагментов показал, что за пределами Кумрана распространялись также и небиблейские рукописи из свитком Мертвого моря.

Исследователи дополнительно проанализировали 24 фрагмента рукописей из овечьей шкуры, а также другие предметы найденные в пещерах. Например, команда обнаружила, что фрагмент юридического документа, из пещеры в Кумране, не был генетически объединен с другими артефактами, а значит имеет другое происхождение.

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