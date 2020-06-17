NASA планирует установить на МКС новый туалет с повышенным комфортом

Международная космическая станция (МКС) получит новый туалет в этом году, сообщило издание Cnet. Универсальная система управления отходами (UWMS), разрабатываемая NASA, призвана облегчить работу экипажей смешанного пола и станет проще в использовании.

Прототип нового американского туалета для МКС

Туалет, который сейчас установлен в американской части станции, был разработан в 1990-х годах. В NASA отмечают, что главным его недостатком является "чувствительность к выравниванию экипажа на сиденье, что может привести к непреднамеренному загрязнению оборудования". Также ее критикуют за "неудачный захват и сложность использования для одновременного мочеиспускания и дефекации для смешанных половых групп".

Новый туалет решит эти проблемы, так как у него изменят форму и объем сиденья. Новая система также имеет меньшую массу по сравнению с предыдущей, она более проста в использовании, "обеспечивает повышенный комфорт для экипажа и производительность, а также обрабатывает мочу, чтобы ее можно было безопасно обрабатывать с помощью систем рециркуляции космического корабля", – говорится в сообщении NASA.

Еще одно новшество подсмотрели на российском сегменте МКС. На новом туалете астронавт будет закрепляться, размещая пальцы ног в специальных креплениях, а не используя штанги для бедер, как сейчас.

Российская модель туалета на МКС

Новая универсальная система управления отходами останется на МКС до конца срока службы космической станции. Доставка нового туалета на космическую станцию ​​намечена на осень.

Так устроен нынешний американский туалет на МКС

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