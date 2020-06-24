Для пожилых людей одной вакцины от коронавируса будет мало, – ученые

Эксперты из Имперского колледжа Лондона предполагают, что вакцина от коронавируса может быть не слишком эффективной для пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску. В этом случае, стоит иммунизировать окружающих их людей, более молодых и здоровых. Об это сообщает The Guardian.

По словам профессора из Имперского колледжа Лондона Питера Опеншоу, уязвимые группы людей можно защитить с помощью других.

"Иногда можно защитить уязвимую группу, ориентируясь на другую, например, так работает с гриппом. В последние несколько лет Великобритания была в авангарде разработки живой ослабленной вакцины для детей", – говорит Опеншоу.

Он отмечает, что вакцинация детей, которые не часто болеют тяжелой формой гриппа, защищает их бабушек и дедушек. Иммунизация медицинских работников, которые скорее всего, первыми получат вакцину, также поможет защитить пожилых людей, которые чаще остальных контактируют с медперсоналом.

Профессор иммунологии в Университетском колледже Лондона и глава Британского общества иммунологии Арне Акбар говорит, что сейчас ученым необходимо выяснить, какие изменения происходят с иммунной системой, когда люди становятся старше.

"Одна вещь, которая распространена даже среди здоровых пожилых людей, это воспалительный процесс во всем теле. Нам нужно понять, откуда он появляется. И это базовое воспаление у пожилых людей связано с недомоганием и многими негативными последствиями. Оно усугубляет состояние, когда старики переносят тяжелые инфекции, такие как COVID-19", – говорит эксперт.

Акбар считает, что наряду с вакциной для пожилых людей может потребоваться что-то еще, например, стероидный препарат дексаметазон, который может блокировать воспаление, вызываемое вирусом.

"Для пожилых людей можно использовать что-то вроде противовоспалительного препарата, например, дексаметазон, вместе с реакцией организма на вакцину, чтобы получить максимальный эффект", – заявил Акбар.

Профессор также считает, что одна лишь вакцина от коронавируса может помочь людям, которые не входя в группы риска.

"Одна лишь вакцина поможет молодым людям, и это будет хорошо, так как они не смогут заражаться и распространять вирус среди пожилых людей. Но риск для старшего поколения все равно не исчезнет, сейчас они самые уязвимые для тяжелого течения болезни", – подытожил Акбар.

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