NASA назвало дату возвращения астронавтов SpaceX Crew Dragon на Землю
Корабль SpaceX Crew Dragon, с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту вернется на Землю в начале августа, сообщает NASA в Twitter.
"Похоже, что первая возможность отстыковаться и вернуться домой будет где-то 2 августа", – сообщил руководитель программы Стив Стич.
По его словам, прежде чем вернуться домой, Херли и Бенекен будет спать внутри пристыкованного Crew Dragon для теста на пригодность для проживания.
"Экипаж будет практиковаться в экипировке, аварийных процедурах и повседневных задачах", – рассказал Стич.
Напомним, 30 мая корабль SpaceX Crew Dragon со второй попытки отправился с мысла Канаверал во Флориде в пилотируемый полет на Международную космическую станцию. На земную орбиту Crew Dragon вывела ракета-носитель Falcon 9. После запуска первая ступень ракеты успешно вернулась обратно на Землю и приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Через 19 часов корабль совершил стыковку с Международной космической станцией.
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