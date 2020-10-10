Появляются дополнительные артерия и кости: ученые выявили новую стадию эволюции человека

Австралийские ученые обнаружили новую стадию эволюции современного человека, в которой исчезают зубы мудрости и появляются дополнительные артерия и кости.

Об этом говорится в отчете ученых Университета Флиндерс (Южная Австралия), сообщает "Голос Америки".

Ученые из Австралии, проанализировав данные развития человека за последние 250 лет, пришли к выводу, что в мире все больше детей рождаются, не имея заложенных в челюсти зубов мудрости. По их словам, за последние свыше двух столетий физиология человека менялась быстрее всего в истории эволюции.

"У современных людей, по сравнению с их относительно недавними предками, лицо стало меньше, появилась дополнительная артерия на предплечье, а в ногах – дополнительные кости", – говорится в отчете.

Отмечается, что большинство людей рождаются с зубами мудрости, которые в подростковом возрасте начинают выходить наружу. Ученые предполагают, что эти зубы нужны были людям сотни лет назад для пережевывания сырой или крайне твердой пищи, но теперь они становятся не нужными.

Ученые отмечают, что о быстрых эволюционных изменениях говорит также появление дополнительной артерии в предплечье человека. Раньше дети рождались с этой артерией и она быстро исчезала, впрочем теперь каждый третий человек имеет этот кровеносный сосуд всю свою жизнь.

Кроме того, австралийские исследователи Аделаидского университета (Австралия) уточняют, что в 1880-х годах эта артерия сохранялась в дополнение к новым артериям примерно у 10% людей, в начале ХХ века встречалась уже у 30%. Сейчас ее можно найти у 35%. Ученые прогнозируют, что к 2100 году она может оставаться уже у всех людей.

Напомним, австралийские ученые обнаружили, что ящерица Трехпалый сцинк (Saiphos equalis) эволюционирует в реальном времени и уже способна одновременно откладывать яйца и рожать маленьких ящериц. Это первый подобный случай в истории.