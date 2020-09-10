Эволюционные противоречия. Как развились современные Homo sapiens с мозгом древних людей

Анатомически похожие на современных Homo sapiens люди появились около 300 тыс. лет назад, но первый прорыв в технологиях и культуре произошел всего 50-65 тыс. лет назад.

Когда на планете впервые появилось нечто подобное современному человеку? Оказывается, в этом вопросе до сих пор нет консенсуса. Окаменелости и ДНК позволяют предположить, что люди, похожие анатомически на современного Homo sapiens, возникли около 300 тыс. лет назад. Но археология говорит, что сложные технологии и культуры, поведенческая современность возникли совсем недавно – 50-65 тыс. лет назад, пишет IFL Science.

Некоторые ученые считают, что самые ранние Homo sapiens не были полностью современными. Однако, человеческий мозг, вероятно, стал современным еще до появления культуры.

Большой скачок

В течение 200-300 тыс. лет после первого появления Homo sapiens инструменты и артефакты оставались на удивление простыми, немногим лучше, чем у неандертальцев, и проще, нежели у современных охотников-собирателей. Примерно 50-65 тыс. лет назад начали появляться более передовые технологии: сложное метательное оружие, такое как луки и копья, рыболовные крючки, керамика, швейные иглы.

У людей появилось изобразительное искусство – наскальные рисунки, изображающие лошадей, богов и идолов. Древняя флейта из птичьей кости, указывает на появление музыки. А прибытие людей в Австралию 65 тыс. лет назад говорит об освоении мореплавания.

Этот внезапный расцвет технологий называется "большим скачком вперед", который якобы отражает эволюцию современного человеческого мозга. Но окаменелости и ДНК говорят о том, что человеческий разум стал современным намного раньше.

Современная анатомия

Кости примитивного Homo sapiens, впервые появившегося 300 тыс. лет назад в Африке, показывают, что он имел мозг такого же размера или больше, чем современный человек. За ними последовали анатомически современные Homo sapiens, появившиеся примерно 200 тыс. лет назад, а форма их мозга приобрела современный вид около 100 тыс. лет назад. На тот момент черепные коробки людей уже были похожи по размеру и форме на наши.

Если предположить, что мозг также приобрел современную форму, как и черепная коробка, то африканские предки теоретически могли бы открыть теорию относительности, построить космические телескопы и многое другое. Их кости говорят, что они были такими же людьми, как и мы.

Поскольку летопись окаменелостей очень неоднородна, они дают ограниченные данные. Человеческая ДНК предполагает, что современный интеллект появился еще раньше. Сравнивая генетические различия между ДНК современных людей и древних африканцев, можно сделать вывод, что наши прямые предки появились 260-350 тыс. лет назад. Все люди на Земле произошли именно от них, и от них же унаследовали фундаментальные общие черты нашего вида.

Все их потомки – банту, берберы, ацтеки, аборигены, тамилы, маори и другие разделяют определенные особенности поведения, отсутствующие у других человекоподобных обезьян. Все человеческие культуры предусматривают образование долговременных пар между мужчинами и женщинами, чтобы заботиться о детях. Люди поют и танцуют, занимаются искусством, причесывают волосы, украшают свое тело, строят дома.

Люди формируют большие социальные группы, состоящие из нескольких поколений, от десятков до тысяч человек. Также сотрудничают, чтобы вести войну и помогать друг другу. Существует мораль и законы.

Детали варьируются от племени к племени и от культуры к культуре, но все люди на планете имеют общее поведение. Это говорит о том, что такое поведение – врожденное. Оно объединяет всех людей и является результатом общей родословной.

Свое понимание того, как быть человеком, люди унаследовали от народов юга Африки, живших 300 тыс. лет назад.

Эффект социальных связей

Может показаться, что археология и биология расходятся во мнениях, но на самом деле они рассказывают разные части истории человечества. Кости и ДНК рассказывают об эволюции мозга и нашего оборудования. Инструменты отражают не только интеллектуальные возможности, но и культуру.

Подобно тому, как обновляется операционная система в старых компьютерах, культура может развиваться, даже если интеллект остается прежним. В древние времена людям не хватало смартфонов и космических полетов, но по работам таких философов, как Аристотель, известно, что они были столь же умны. Наш мозг не изменился, но изменилась наша культура.

В этом состоит загадка. Если охотники-собиратели из плейстоцена были такими же умными, как и современные люди, почему культура так долго оставалась примитивной? Зачем понадобились сотни тысячелетий, чтобы изобрести луки, швейные иглы и лодки? Что изменилось? Наверное, изменилось несколько вещей.

Вначале люди покинули Африку, заняв большую часть планеты. Люди столкнулись с новыми условиями, уникальным климатом, пищей и опасностями, включая другие человеческие виды. Выживания требовало инноваций.

Многие из этих новых земель были гораздо пригоднее для проживания, чем Калахари или Конго. Климат был мягче, а Homo sapiens оставил позади африканские болезни и паразитов. Данный факт позволял племенам становиться все больше, вместе с населением увеличивалось количество инновационных идей и рабочей силы. Население двигало инновациями.

По мере появления и распространения новых технологий – лучшего оружия, одежды, укрытий, численность людей снова увеличивалась, ускоряя культурную эволюцию.

Численность стимулировала культуру, а она в свою очередь, увеличивала численность, ускоряя культурную эволюцию. В конечном итоге человеческое населений пришло к сельскому хозяйству. Последнее вызвало взрывной рост населений, кульминацией которого стали миллионы людей. Теперь культурная эволюция превратилась в гипердвигатель.

Артефакта отражают культуру, но также есть и культурное многообразие. То есть не только интеллект на индивидуальном уровне делает культуру современной, но взаимодействие между отдельными людьми и группами. Подобно объединению в сеть миллионов процессоров для создания суперкомпьютера, люди увеличили культурное многообразие за счет роста количества людей и связей между ними.

Человеческое общество и мир быстро эволюционировали за последние 300 тыс. лет. Численность людей выросла до 8 млрд, распространившись по всему земному шару, изменяя форму планеты. Люди сделали это не адаптируя свой мозг, а изменяя свою культуру. И большая часть различий между древними и современными обществами заключается в том, что теперь людей намного больше и их связи между собой выросли.