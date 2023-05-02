Пора звонить агенту Малдеру. Вышки мобильной связи позволяют инопланетянам изучать Землю

Новое исследование предполагает, что с помощью сигналов от вышек мобильной связи внеземные цивилизации могут составить представление о нашей планете.

Современные мобильные телефоны являются такой обыденной вещью, что многие просто не задумываются о том, как они работают. Если бы не было вышек мобильной связи, то все эти устройства не могли бы выполнять свою главную функцию: передача информации в виде звонков и обмена сообщениями, ну и конечно же возможность выхода в Интернет. Ученые считают, что радиосигналы, выпускаемые вышками мобильной связи, могут принять представители внеземных цивилизаций, и использовать их для изучения Земли, пишет ScienceAlert.

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Группа ученых опубликовала в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society свое новое исследование, в котором они предполагают, что радиосигналы с вышек мобильной связи могут использовать инопланетяне для получения важной информации о Земле. Учитывая тот факт, что такие вышки размещены повсеместно, то есть почти на всей поверхности суши нашей планеты, они покрывают сигналами всю Землю для обеспечения стабильной связью.

По словам ученых, количество таких сигналов значительно выросло за последние 20 лет и их намного больше, чем сигналов от радио- и телепередатчиков. Сигналы с вышек мобильной связи также улетают ив космос. Каждая вышка выпускает радиосигнал мощностью 100 – 200 Вт, а если посчитать количество всех вышек на Земле, то мощность такого сигнала возрастает до нескольких гигаватт. Астрономы предполагают, что развитая внеземная цивилизация обладает мощными радиотелескопами и может получить эти сигналы, если находится на планете в радиусе от 10 до 15 световых лет от Земли.

Ученые считают, что радиосигналы, выпускаемые вышками мобильной связи, могут принять представители внеземных цивилизаций, и использовать их для изучения Земли Фото: Universe Today

То есть потенциальные инопланетяне, приняв такие сигналы вряд ли смогут разобрать в них хоть что-то, учитывая их огромное количество. Но эти сигналы внеземные цивилизации могут использовать для получения важной информации о нашей планете.

Учитывая распределение вышек мобильной связи, с помощью исходящих от них сигналов инопланетяне могут измерить скорость вращения Земли вокруг своей оси и наклон этой оси. Также внеземные цивилизации могут выяснить какое количество поверхности занимает суша, а какое – вода. Учитывая то, что больше всего вышек мобильной связи расположено в густонаселенных районах, инопланетяне могут выяснить, как распределено население Земли по планете.

Новое исследование предполагает, что с помощью сигналов от вышек мобильной связи внеземные цивилизации могут составить представление о нашей планете Фото: space.com

Ученые считают, что очень хорошие радиосигналы могут принять потенциальные жители планет, которые вращаются вокруг таких звезд как:

Альфа Центавра, она находится на расстоянии в 4 световых года от нас;

Звезда Барнарда, она находится на расстоянии в 6 световых лет от нас;

Звезда HD 95735, она находится на расстоянии в 8 световых лет от нас.

Одна из проблем заключается в том, что сейчас считается, что ни на одной планете в этих звездных системах нет жизни.

В новом исследовании сказано, что в любом случае в ближайшем будущем сигналы вышек мобильной связи будут становиться еще сильнее, а это значит, что они смогут достичь более далеких звезд. А вокруг этих звезд могут вращаться планеты с внеземной развитой цивилизацией.

Напоминаем, что недавнее исследование предполагает, что сигналы, отправленные аппаратами NASA уже либо достигли потенциально обитаемых планет, либо в скором времени сделают это. Поэтому ученые предположили, когда с нами смогут связаться потенциальные инопланетяне, как уже писал Фокус.

Согласно шкале Кардашева, в космосе существует три типа цивилизаций. И хотя человечество еще не попало в эту классификацию, ученые все же предположили, что при достижении определенного уровня развития люди смогут создать огромную структуру вокруг Солнца. Это нужно для сбора энергии нашей звезды. Но чтобы ее построить, людям придется уничтожить одну из планет, как уже писал Фокус.